Nach Corona-Pause: Gäubodenvolksfest findet im August statt

Das Straubinger Gäubodenvolksfest musste wegen der Corona-Pandemie zuletzt zweimal ausfallen. Dieses Jahr im August wird das Fest wieder stattfinden. So hat es am Dienstag der Aufsichtsrat der Ausstellungs- und Veranstaltung GmbH in Straubing entschieden. Oberbürgermeister Markus Pannermayr von der CSU bestätigte das am Morgen dem BR.

Entscheidung vorgezogen

Die Sitzung war ursprünglich für Ende April geplant gewesen, wurde aber vorgezogen. Laut Pannermayr auf Druck der Beschicker und Festwirte hin, weil "jeder Tag für die Organisation wertvoll" sei. Übereinstimmend war man auch im Aufsichtsrat der Meinung, dass schnell entschieden werden muss, "um den Kontakt zum Publikum nicht zu verlieren und um wieder in den Rhythmus hinein zu finden", sagte der Straubinger OB.

Tipp aus der Mediathek: BR Retro - Gäubodenfest Straubing 1962

Keine Einschränkungen

Ob sich das Publikum dann trotz Corona, Krieg und Inflation auf das Fest einlässt, sei unklar. Man befürchte eine eventuelle Konsumzurückhaltung. Einschränkungen für das Fest gebe es nach derzeitigem Stand keine, so der Oberbürgermeister. Allerdings müsse man das unter Vorbehalt sehen, denn - Stand heute - gäbe es noch viele Unsicherheiten. Zum Beispiel sei die Verfügbarkeit von Personal und Material noch nicht klar. Auch die Preisentwicklung stehe noch in den Sternen. Laut Pannermayr wird derzeit kalkuliert und die Festwirte wollen den Bierpreis in den kommenden Wochen bekannt geben. "Die nächsten Wochen werden sehr fordernd", so der OB.

Vorfreude auf die "fünfte Jahreszeit"

Schon seit Monaten spekulierte man in Straubing über das eigentlich jährlich stattfindende Volksfest, das wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre in Folge ausgefallen war. Umso glücklicher dürften nun die Beteiligten sein. Auch Markus Pannermayr freut sich, "wenngleich man sagen muss, dass die vielen Unsicherheiten ungewohnt sind" und die Freude wohl etwas trüben.

Die Festwirt-Familie Krönner schrieb nach der gestrigen Entscheidung auf ihrer Facebook-Seite: "Unser geliebtes Gäubodenvolksfest darf wieder stattfinden. Wir sind voller Vorfreude auf die fünfte Jahreszeit". Bereits Ende März war Krönner wohl von der diesjährigen Durchführung überzeugt und suchte über Facebook Personal für das Festzelt.

Seit 20. März gelten in Bayern mehrere Corona-Lockerungen, unter anderem wurden Jahrmärkte und Volksfeste wieder erlaubt.