BR24 live Tagesgespräch: Wie reagieren Sie auf die hohen Preise?

Brot, Butter, Sonnenblumenöl - vieles ist bereits erheblich teurer geworden. Nach den Energiepreisen ziehen jetzt auch die Preise für die wichtigsten Nahrungsmittel sprunghaft und heftig an. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa - und sogar weltweit. Und weil Exporte aus der Ukraine und aus Russland auch längerfristig fehlen werden, gehen Handel und Industrie davon aus, dass ein Ende der Preisspirale noch lange nicht in Sicht ist. Wie empfindlich trifft Sie die aktuelle Entwicklung? Wie kommen Sie klar, wenn das Geld eh schon knapp ist?

Einkommensschwache Menschen unter Druck

Gerade für Menschen mit geringem Einkommen werden die Preissteigerungen im Supermarkt zum Problem. Insbesondere weil steigende Ausgaben für Energie- und Heizkosten noch dazukommen. Immer mehr Bedürftige wenden sich inzwischen auch an die Ausgabestellen der Tafeln - und die Helfenden erwarten, dass die Nachfrage dort weiter steigt: Frische Lebensmittel, Obst und Gemüse, können sich manche einkommensschwache Familien schon jetzt nicht mehr leisten.

Wie kommen Sie mit den hohen Preisen zurecht? Überlegen Sie, die teurer werdenden Produkte durch andere zu ersetzen? Fühlen Sie sich von der Politik allein gelassen, und wo finden Sie Unterstützung und Entlastung?

Im Gespräch im Tagesgespräch mit Bayern 2-Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Ilse Kramer, Mitglied im Vorstand von "Armutsnetzwerk", ein Verein von armutsbetroffenen Menschen. Außerdem: Christoph Butterwegge, Professor für Politikwissenschaft und Armutsforscher an der Universität Köln, und Kathrin Heller, Sozialarbeiterin beim Diakonischen Werk in Passau.

