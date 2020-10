Mutter und Tochter seit 2019 vermisst: Mordprozess startet

Sie beherrschten die Schlagzeilen in München: Eine vermisste 41-jährige Frau und ihre Tochter. Am 13. Juli 2019 verschwanden die beiden spurlos. Bis heute wurden sie nicht gefunden. Sehr früh geriet der Ehemann und Stiefvater ins Visier der Ermittler. Acht Tage nach der Tat wurde er festgenommen, jetzt steht er als Angeklagter vor den Richtern am Landgericht München I.

Ehefrau und Stieftochter nach Streit umgebracht?

Der 45-jährige Angeklagte lebte mit seiner Ehefrau und der Stieftochter zusammen in einer Münchner Mietwohnung. Laut Staatsanwaltschaft kam es im Juli 2019 zwischen dem Ehepaar zu einem Streit, in dessen Verlauf der Angeklagte seine Frau umgebracht haben soll – wie ist derzeit noch unklar. Während der Mann die Wohnung notdürftig putzte, sei die 16-jährige Stieftochter nach Hause gekommen und von ihm dann ebenfalls getötet worden.

Leichen bis heute nicht gefunden

Der Mann habe die Leichen dann in sein Auto gebracht und an einem bis heute unbekannten Ort versteckt, so der Vorwurf. Er habe im Baumarkt Wandfarbe besorgt und Teile der Wohnung neu gestrichen und einen Teppich weggebracht. Die Polizei fand später bei Suchaktionen eine Fußmatte und einen blutbefleckten Teppich.

Mammutprozess: Urteil voraussichtlich erst im März

Die Ermittlungsakten umfassen nach Medienberichten 23 Aktenbände. Das Landgericht München I hat für den Prozess 27 Verhandlungstage angesetzt. Anfang März könnte es ein Urteil geben.