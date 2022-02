Münchner Sicherheitskonferenz: Groß-Demo in der Innenstadt

Während im Hotel Bayerischer Hof die Münchner Sicherheitskonferenz läuft, demonstrieren am Samstagnachmittag unterschiedliche Bündnisse und Vereinigungen. Auf dem Max-Joseph-Platz haben sich zwischen 100 und 200 Menschen versammelt, um mit Flaggen der Region Tigray auf den "Völkermord am Volk der Tigray in Äthiopien" aufmerksam zu machen. Sie fordern einen Stopp des Verkaufs von Drohnen nach Äthiopien durch die Türkei. Der Tigray Verein Deutschland hatte zu der Demonstration aufgerufen. Die Stimmung ist friedlich.

Zeitgleich wollen auf dem Odeonsplatz Ukrainerinnen und Ukrainer für Frieden in ihrem Land demonstrieren. Rund 200 Teilnehmende sind angemeldet. Momentan wird erst aufgebaut.

Demozug vom Stachus zum Marienplatz geplant

Die größte Versammlung wird am Nachmittag in der Innenstadt erwartet. In einem Demozug wollen Gegnerinnen und Gegner der Sicherheitskonferenz vom Stachus zum Marienplatz ziehen. Angemeldet sind 750 bis 800 Teilnehmende. Nach Polizeiangaben haben sich bereits rund eintausend Menschen am Stachus versammelt. Das Motto: "Stoppt den Kriegskurs der NATO-Staaten".

"Abrüsten statt aufrüsten" oder "Friedenspolitik statt Kriegshysterie" steht auf ihren Plakaten. Die Demonstrierenden fordern den, wie sie sagen, "Kriegskurs der Nato-Staaten" zu stoppen und sind etwa gegen Aufrüstung von Atomwaffen, Waffenlieferungen oder die Nato-Ost-Erweiterung, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Spannungen im Russland-Ukraine-Konflikt. Die Stimmung ist auch auf dieser Demonstration friedlich.

Straßen ums Tagungshotel abgesperrt

Der Samstag als Hauptkonferenztag bringt die meisten Einschränkungen im Verkehr in der Innenstadt. So sind die Straßen um das Tagungshotel abgesperrt. Die Straßenbahnlinien 19 und 21 sind unterbrochen und werden von der Station Maxmonument über das Sendlinger Tor umgeleitet. Die Großdemo am Nachmittag, die Konvois der höchsten Konferenzgäste und die Begleitung an- und abreisender Demonstranten werden die Polizei beschäftigen.

Die Sicherheitskonferenz und das ganze Drumherum habe sich in den vergangenen zehn, fünfzehn Jahren eingespielt, in großen Teilen der Innenstadt merkten die Gäste gar nicht, dass Sicherheitskonferenz ist, sagte Wolfgang Fischer vom Verein Citypartner dem BR. Darin sind Münchner Innenstadtkaufleute und Gastronomen organisiert.

Nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt

Dieses Jahr kommt hinzu, dass pandemiebedingt sowieso weniger Menschen in der Innenstadt sind. Wer dennoch in die Innenstadt will, den bittet die Polizei, Bus, Bahnen oder die Tram zu nutzen, und das Auto lieber stehen zu lassen.