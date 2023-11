Münchner S-Bahn-Stammstrecke bleibt noch länger gesperrt

Die Münchner Stammstrecke ist zwischen Hackerbrücke und dem Ostbahnhof gesperrt – und das voraussichtlich noch bis zum Abend. Zwar ist der verunglückte Zug am Isartor abtransportiert worden, die Ermittlungsarbeit vor Ort geht aber weiter: Was können Experten an Weiche, Gleis und Unterbett zur Unfallursache erkennen?

Hunderttausende Fahrgäste in München betroffen

Erst wenn die Fachleute mit ihrer Analyse fertig sind, beginnt die Instandsetzung der Strecke, wie ein Bahnsprecher auf BR-Anfrage sagte. Für hunderttausende betroffene Fahrgäste bedeutet das weiterhin: Verspätungen und Zugausfälle.

"Katastrophe" und "Sie sagen nichts durch"

Die betroffenen Fahrgäste nannten die Zugausfälle gegenüber dem BR eine "Katastrophe". Eine Frau schilderte, aus Gauting sei keine S-Bahn zum Ostbahnhof gefahren, und nun müsste sie auch von dort aus wohl auch auf einen Bus ausweichen. Ein anderer Fahrgast gab sich routiniert: "Nachdem ich das Ganze jetzt schon ein paar Jahre mache, haut es mich jetzt nicht vom Hocker. Wenn ich mich aufrege, fährt sie (die S-Bahn, Anm. der Red.) ja trotzdem nicht."

Niemand sei da gewesen, um Auskunft zu geben, beklagte sich eine Passagierin gegenüber dem BR. Eine andere Frau gibt ihr recht: "Sie sagen nichts durch – es kann doch nicht sein, dass nichts passiert." Aber man sei ja schließlich leiderprobt.

Bahn rät, auf U-Bahn und Tram auszuweichen

Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, auf U-Bahn und Trambahn auszuweichen. Ein Notfallfahrplan wurde aufgestellt.