Wie ein Münchner Verein Tausende Kinder im Libanon rettet

Schule mit friedensstiftender Wirkung auf alle Familien

Für die Kinder spielen die politischen Konflikte und religiösen Unterschiede im Nahen Osten überhaupt keine Rolle, berichtet Jacqueline Flory. Verwundert hat sie, wie schnell anerzogener Hass unter den Erwachsenen durch den gegenseitigen Kontakt verschwand: "Wir haben gemerkt, was für eine friedensstiftende, heilende Wirkung die Schule hat", erklärt die Münchnerin: "Diese Freundschaften, die in der Schule geschlossen werden, werden auch sehr rasch nach Hause in die Familie getragen."

Ohne die Bildung der Schule wären die Kinder leichte Opfer für extremistische Rattenfänger, befürchtet Flory. Die radikal-islamische Hisbollah beherrscht das Land und beschießt seit Kriegsbeginn in Nahost Israel vom Libanon aus mit Raketen. Sollte der Libanon in den Krieg hineingezogen werden, wäre das für alle Menschen im Land eine Katastrophe, weiß Jacqueline Flory: "Im Libanon und in Syrien passieren gerade schreckliche und sehr gefährliche Dinge, die für die Weltsicherheit relevant sind."

Ernsthafte Entwicklungspolitik für Frieden in Nahost

Das Wichtigste aus ihrer Sicht: Die Menschen beider Länder müssten das Gefühl bekommen, dass die deutsche Außen- und Entwicklungspolitik wirklich vor Ort helfen wolle. Dass es eine andere Lösung geben könnte, als ein Schlauchboot Richtung Europa.

"Es gibt dort durchaus friedenschaffende Maßnahmen, das erkennen wir in unseren Schulen immer wieder", betont Flory: "Da wachsen Kinder unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen gemeinsam auf, die sich im Nahen Osten eigentlich bekriegen." Durch gemeinsames Lernen, viele Gespräche und das Entdecken von Gemeinsamkeiten passiere das nicht im Clinch, sondern als Gemeinschaft. Diese Herangehensweise müssten nur noch sehr viel größere Player beherzigen als ein kleiner Verein aus München.