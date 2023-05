Münchner Runde: Was läuft falsch in der Flüchtlingspolitik?

Artikel mit Video-Inhalten

Der große Flüchtlingsgipfel in Berlin sollte die aktuellen Probleme in der Flüchtlingspolitik lösen. Doch an den Gipfelbeschlüssen gibt es Kritik: Viele Kommunen fühlen sich weiterhin alleingelassen. Die Münchner Runde diskutiert, live ab 20.15 Uhr.