"Schlicht zu wenig": Kritik am Ergebnis des Flüchtlingsgipfels

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Nach stundenlangen zähen Gesprächen haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder beim Flüchtlingsgipfel zwar auf einen Kompromiss geeinigt. Aus Ländern und Kommunen kommt aber viel Kritik an den Ergebnissen.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte im BR24-Interview, es handle sich leider nur um einen "Zwischenschritt". Der Bund habe lediglich "eine kleine Milliarde" zur Verfügung gestellt, um die Kommunen zu entlasten. Und dieses Geld solle darüber hinaus auch zur Digitalisierung der Ausländerbehörden dienen. "Das ist zwar auch nicht unwichtig, aber angesichts der aktuellen Situation einfach zu wenig."

Zudem warf der CSU-Chef dem Bund vor, keine klaren Entscheidungen zu treffen. "Wir haben ja jetzt nicht nur die Situation der Überforderung der Kommunen durch die Menschen, die schon da sind." Vielmehr brauche es auch ein klares Konzept gegen illegale Zuwanderung und für die Rückführung von Straftätern. In beiden Bereichen sei leider kein großer Fortschritt erzielt worden. Söder fügte hinzu: "Mir und vielen anderen ist das heute schlicht zu wenig."

Ramelow fürs Erste zufrieden

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD), sagte, die zusätzliche Milliarde sei zwar wichtig, löse aber noch nicht die Grundsatzfrage, wie es in Zukunft mit der Lastenverteilung aussehe. Hier hätten Bund und Länder noch nicht die gleiche Position. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) betonte, die Kommunen forderten ausdrücklich eine dauerhafte Finanzierung durch den Bund.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zeigte sich fürs Erste zufrieden: "Es ist ein erster Schritt, dass der Bund nun unmittelbar eine Milliarde Euro mehr aufbringt und der kommunalen Familie als Unterstützung zur Verfügung stellt", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bundesministerin Faeser lobt Ergebnisse

Der Bund hatte bei dem Treffen am Mittwochabend eine Milliarde Euro als zusätzliche Beteiligung an den Kosten der Flüchtlingsversorgung für dieses Jahr zugesagt. Über die künftige Aufschlüsselung der Kosten soll aber zunächst in einer Arbeitsgruppe beraten und erst im November entschieden werden. Der Bund hatte zuvor bereits 1,5 Milliarden Euro für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in diesem Jahr zugesagt sowie 1,25 Milliarden Euro für andere Geflüchtete.

Nach Angaben von Bundeskanzler Scholz verständigten sich Bund und Länder unter anderem auch darauf, die maximale Dauer des Ausreisegewahrsams von derzeit zehn auf 28 Tage zu verlängern, um Abschiebungen konsequenter durchzusetzen. Sachsen, Bayern und Sachsen-Anhalt hielten in einer Protokollerklärung Vorbehalte gegenüber den Ergebnissen fest.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigte sich zufrieden. "Dieses Maßnahmenpaket spiegelt exakt die Grundlinien unserer Flüchtlingspolitik wider: Wir schützen die Menschen, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind. Damit wir hierzu weiter in der Lage sind, begrenzen wir die irreguläre Migration", sagte sie am Morgen in Berlin. Das Ziel sei "eine nachhaltige Entlastung der besonders stark geforderten Kommunen".

Brandl: "Verantwortungslos und inakzeptabel"

Für den Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Uwe Brandl (CSU), ist die zugesagte Milliarde nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zudem beklagte der Abensberger Bürgermeister, die Bundesregierung handle in der Flüchtlingspolitik nicht schnell genug. Ein belastbares Konzept zur Migrationspolitik sei nach wie vor nicht erkennbar. Er habe den Eindruck, dass die "dramatische Situation vor Ort nicht ausreichend gewichtet" werde. Eine mögliche Einigung im November für das Jahr 2024 sei deutlich zu spät: "Dieses entschiedene Ignorieren und Aussitzen ist verantwortungslos und inakzeptabel."

Städtetag: "Ziemliche Enttäuschung"

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe (CDU), bezeichnete das Treffen unter dem Strich als "eine ziemliche Enttäuschung". Die weitere Milliarde für dieses Jahr sei nicht das, was die Städte benötigten, sagte er der "Rheinischen Post". "Alle paar Monate einen fixen Betrag zugeschoben zu bekommen, das hilft uns bei steigenden Flüchtlingszahlen nicht weiter." Die Vertagung sei ein "schlechtes Signal an die Städte". Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, nannte die zugesagte Milliarde in der Zeitung einen "Tropfen auf den heißen Stein".

Von einer "Vertagung drängender Probleme" sprach der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager (CSU). Damit könnten die Landkreise "nicht wirklich zufrieden sein", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Forderungen nach einer Begrenzung des Zustroms von Flüchtlingen, nach Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht und nach einer besseren finanziellen Unterstützung der Kommunen blieben auf der Tagesordnung.

Landrat von Miltenberg: Wir brauchen auch Geld

Positiver äußerte sich der Landrat von Miltenberg, Jens Marco Scherf (Grüne). Er sei Realist und deshalb erleichtert, dass es keine Scheinlösungen gegeben habe und die Ergebnisse in die richtige Richtung wiesen, sagte er dem Deutschlandfunk.

Immerhin gebe es jetzt mehr Geld für die Länder und damit die Kommunen. "Geld löst nicht unsere Probleme, aber wir brauchen auch das Geld, weil es uns sonst an allen anderen Ecken und Enden dringend fehlt." Allerdings sei das nur eine Zwischenlösung, es fehle weiterhin eine dauerhafte Einigung. Scherf begrüßt es deshalb, dass im Herbst weiterverhandelt werden soll und zumindest erste Weichen gestellt worden seien.

Mit Informationen von dpa, AFP und epd.