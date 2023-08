München: MUC-Kennzeichen könnte noch in diesem Jahr kommen

Das bayerische Verkehrsministerium hat beim Bund für die Stadt München das zusätzliche Nummernschild "MUC" beantragt. Das geht aus einer Pressemeldung des Ministeriums hervor. Bereits im Juli hatte das Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) einen Antrag wegen der Kfz-Kennzeichen-Variante beim Verkehrsministerium gestellt.

Keine Kombinationsmöglichkeiten mehr auf Kfz-Schildern

Der Grund für den Antrag des KVR ist, dass die Variationsmöglichkeiten auf den Schildern ausgehen, wenn weiterhin nur das alte Kennzeichen "M" verwendet wird. Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) erklärt in der Pressemitteilung, es sei Zeit ein neues Kennzeichen einzuführen. Stadt und Landkreis hätten einen großen Fahrzeugbestand und die Kennzeichenkombinationen könnten bald aufgebraucht sein.

Das bayerische Verkehrsministerium erwartet eine Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums über ein neues Kennzeichen schon in wenigen Wochen. Damit könnte "MUC" noch in diesem Jahr auf die Kennzeichen von Fahrzeugen in Stadt und Landkreis München kommen.

Neues "MUC"-Kennzeichen vor allem für kleinere Schilder wichtig

Weil laut KVR in der Stadt immer mehr Elektro-Fahrzeuge angemeldet werden, die auf dem Kennzeichen ein zusätzliches "E" benötigen, gebe es weniger Platz für die Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Problematisch seien vor allem die kleineren Schilder, zum Beispiel für Motorräder und Roller.

In der ersten Zeile des Schildes wäre dann in Zukunft neben dem "M" auch ein "MUC" möglich, in der zweiten Zeile wären somit wieder mehr Kombinationen möglich.

In der Landeshauptstadt München gibt es laut bayerischem Verkehrsministerium rund 760.000 zugelassene Fahrzeuge, im Landkreis München rund 240.000 (jeweils zum 1. Januar 2023). In Deutschland gibt es laut ADAC über 700 Kfz-Kennzeichen.