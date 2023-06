Kennzeichen weg: Was tun bei Verlust oder Diebstahl?

Kennzeichendiebstahl auf Rekordniveau

In Deutschland werden laut ARAG Versicherungs-AG jährlich rund 160.000 Kennzeichen geklaut. Das sind durchschnittlich über 400 Diebstähle am Tag. Die Diebe nutzen die Kennzeichen zum Beispiel dafür, um gestohlene Fahrzeuge in andere Länder zu bringen oder um an Tankstellen Sprit zu klauen. Wenn der Diebstahl des Kennzeichens nicht sofort gemeldet wurde, können Behörden aufgrund der ungeklärten Umstände den Fahrzeughalter in Haftung nehmen.