München plant ein neues "MUC"-Kennzeichen

Die Stadt München will ein zusätzliches Kfz-Kennzeichen einführen. Neben dem bekannten "M" soll künftig wahlweise auch "MUC" auf den Schildern stehen können. Derzeit laufen im Kreisverwaltungsreferat (KVR) die Vorbereitungen für einen entsprechenden Antrag beim Bayerischen Verkehrsministerium.

Nummernschild-Kombinationen werden knapp

Mit dem neuen Kennzeichen will sich die Kfz-Zulassung Luft verschaffen. Denn es werden immer mehr Elektro-Fahrzeuge angemeldet, die dann ein Schild mit dem Zusatz "E" am Ende bekommen. Dadurch bleibt davor weniger Platz für die Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Der Behörde gehen deshalb sozusagen die Variationsmöglichkeiten aus.

Probleme machen hier vor allem die kleineren Schilder, etwa für Motorräder und Roller. In der zweiten Zeile wird es dort schnell eng. In der ersten Zeile steht dagegen meistens nur das "M" für München. Dort wäre also genug Platz für das längere "MUC", und darunter wären dann wieder alle Kombinationen möglich.

KFZ-Zulassungen künftig auch online

Dazu kommt, dass ab September alle Elektro-Fahrzeuge online zugelassen werden können – also auch E-Krafträdern mit kleinen Schildern. Damit das reibungslos klappt, brauche es ebenfalls mehr Kombinationsmöglichkeiten, heißt es beim Kreisverwaltungsreferat.

Schon im Herbst will das KVR mit dem neuen Verfahren starten, sofern das Bayerische Verkehrsministerium und in der Folge das Bundesministerium zustimmen.