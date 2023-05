Mühlentag in Bayern: Im Zeichen der Wasserkraft

Sie mahlen Getreide zu Mehl, erzeugen Energie oder betreiben Sägewerke: Mühlen waren einst zentrale Angelpunkte für unsere Grundversorgung. Mit dem traditionell zum Pfingstmontag stattfindenden Mühlentag sollen sie daher wieder mehr ins Bewusstsein rücken. Die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) organisiert den Aktionstag heuer bereits zum 30. Mal. Mehr als 700 Mühlen in ganz Deutschland öffnen heute anlässlich des Jubiläums ihre Tore. In Bayern soll dabei auch die Wasserkraftnutzung im Fokus stehen. Sie gilt im Freistaat weiterhin als förderungswürdig.

Blick hinter die Kulissen: 31 teilnehmende Mühlen in Bayern

Bayernweit nehmen 31 historische Mühlen am Aktionstag teil und laden zu Führungen, Ausstellungen und kleinen Festen ein. Highlights sind beispielsweise die Schärfvorführungen am Mühlstein der Prühmühle in Eggenfelden, Papierschöpfen in der Klostermühle Thierhaupten oder Brotbacken im Holzofen der Kunstmühle Lonnerstadt. Zwar ist die Zahl der teilnehmenden Mühlen im Freistaat verhältnismäßig klein, laut dem bayerischen DGM-Landesverband erlauben dafür aber nicht nur Museumsmühlen, sondern auch Mühlen, die noch immer aktiv produzieren, einen Blick hinter die Kulissen. Der Weg vom Korn zum Mehl lasse sich so in besonders authentischer Weise miterleben.

Hagenmühle Willanzheim: Vom Getreide zum Mehl

Auch in der Hagenmühle Willanzheim im unterfränkischen Landkreis Kitzingen wird das traditionelle Handwerk des Getreidemahlens noch auf herkömmliche Weise gelebt. Die Familie Pfannes vertreibt dort selbst gemahlenes Weizen-, Roggen- und Dinkelmehl sowie in der Mühle hergestelltes Futtermittel im kleinen Hofladen. Manche Kunden brächten auch eigene Getreidesorten vorbei, die er dann zu Mehl verarbeite, erzählt Inhaber Michael Pfannes: "In einer kleinen Handwerksmüllerei ist das halt noch möglich."

Sinkender Grundwasserspiegel: "Wassermengen nehmen kontinuierlich ab."

Drei Tagestonnen können durch die mit Wasserkraft betriebene Mühle vermahlen werden. Die Wassermengen würden durch den sinkenden Grundwasserspiegel jedoch kontinuierlich abnehmen, so Michael Pfannes. Ein Problem, das laut Ludwig Angerpointner, Vorsitzender des DGM-Landesverbandes Bayern, viele Mühleninhaber kennen. Insbesondere, wenn Wassermühlen auch zur Energieerzeugung genutzt würden, sei das ein Problem.

Bayerische Mühlengesellschaft: Bessere Förderung der Wasserkraft

Mit dem Mühlentag will der Bayerische Landesverband der Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung daher auch einen Beitrag zur besseren Förderung der Wasserkraftnutzung leisten. Für viele traditionelle Mühlenbetriebe sei die Stromerzeugung eine letzte und damit wichtige Einkommensquelle. Um historische und oftmals denkmalgeschützte Mühlenanlagen mit Wasserrädern, Wehren und Stauanlagen auch weiterhin zu erhalten, seien gerade Kleinst- und Kleinwasserkraftanlagen von entscheidender Bedeutung, so die DGM Bayern.

Gerade in der jetzigen Klimakrise zähle außerdem jede Kilowattstunde Strom, so Angerpointer. Er betont: "Wir brauchen alles, was die Natur zu bieten hat." Durch den Mühlentag wolle man Verbrauchern zudem näherbringen, welcher Aufwand für die Stromerzeugung tatsächlich nötig sei.

In Bayern gibt es aktuell rund 4.000 kleine Wasserkraftanlagen. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, in dem die Wasserkraft im "überragenden öffentlichen Interesse" verortet wird, sieht Angerpointner die Voraussetzungen für Kraftwerksbetreiber verbessert. Entgegen ersten Plänen der Ampelkoalition sollen auch kleine Wasserkraftwerke mit einer Leistung von bis zu 500 Kilowatt zudem weiterhin gefördert werden.

30. Deutscher Mühlentag: Schutz der kulturellen Identität

Der Deutsche Mühlentag feiert dieses Jahr bereits sein 30. Jubiläum. Laut einer Mitteilung der DGM gehe es darum, die Mühlen, als "einst wichtige Orte der technischen Innovation, der Kommunikation und der Begegnung" wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Mühlen liefern mit ihrem Mehl den Grundstoff für das Grundnahrungsmittel Brot und müssten damit als wichtiger Teil unserer kulturellen Identität geschützt werden. "Das Kulturgut der Mühlen zeugt von einer großartigen Technik, die bis heute fasziniert" so DGM-Präsident Prof. Dr. Ing. Johannes Weinig.