Mit Reiselust und Maske: Ferienstart am Flughafen München

Es rührt sich wieder was am Flughafen München, und die beiden Terminals sind zum Ferienstart deutlich voller als im vergangenen Jahr. Für die Ferien haben die Airlines rund 13.000 Flüge von und nach München angemeldet - 5.000 weniger als vor Corona, aber fast 10.000 mehr als in den Osterferien 2021.

Hundeschlittenfahrten und Hochzeitsfeier

Viele Ferienurlauber zieht es in die Wärme, vor allem ans Mittelmeer. Absolute Nummer eins unter den Reisezielen ist nach wie vor Mallorca, allein 142 Flüge ab München gehen dort hin. Aber manche haben sich für die Osterferien auch Ungewöhnlicheres vorgenommen. Ein junger Mann fliegt etwa nach Norwegen, er will bei minus 20 Grad Celsius Hundeschlittenfahren. Auf der Sitzbank neben ihm wartet eine junge Frau auf ihren Abflug. Sie ist mit ihrem Freund zu einer Hochzeitsfeier in Mexico-City eingeladen.

Reisen mit coronabedingtem "Papierkram"

Im Zentralbereich isst eine Familie die letzten mitgebrachten Wurstsemmeln vor dem Start. Drei Mal hat sie ihre Reise nach Florida verschieben müssen - zwei Mal wegen Corona und einmal wegen eines Hurrikans. Jetzt freuen sich alle auf den gemeinsamen Urlaub und darüber, dass sie auch "den Papierkram" geschafft haben, wie der Vater sagt.

Maskenpflicht im Flugzeug

Wegen Corona muss man noch viele zusätzliche Dokumente wie Test- oder Impfzertifikate vorlegen, je nachdem was im Urlaubsland verlangt wird. Passagiere sollten deshalb mehr Zeit fürs Einchecken einplanen. Im Flugzeug gilt weiterhin eine Maskenpflicht auf allen innerdeutschen Strecken sowie in Maschinen, die in Deutschland starten oder landen.

Junggesellenausflug mit ungenanntem Ziel

Mindestens ein Urlauber am Flughafen München konnte aber am Mittag noch nicht sagen, wohin ihn die Reise am Ende führen wird: Seine Freunde hatten für seinen Junggesellenabschied angeblich einen Trip nach Mallorca organisiert. Erst im Terminal haben sie ihm eröffnet, dass sie ganz ein anderes Ziel anpeilen - nur welches, das haben sie ihm zu dem Zeitpunkt immer noch nicht verraten.