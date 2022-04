Arbeiten an Münchner Stammstrecke bremsen Fahrgäste aus

Bei der Münchner S-Bahn kommt es in den Osterferien zu starken Einschränkungen. Auslöser sind die Arbeiten für die zweite Stammstrecke - konkret für Oberleitungen, Weichen und Signalanlagen im Bereich Laim. An den Ostertagen wird die bestehende Stammstrecke dort ganz gesperrt. Aber auch an anderen Tagen werden Bahnen umgeleitet. Linien beginnen und enden vorzeitig. Züge stoppen nicht an allen Haltestellen. Einzig die S 7 ist zu keinem Zeitpunkt betroffen.

Einschränkungen in den Nächten

Bis Gründonnerstag gibt es zunächst nur in den Nächten Einschränkungen. In den kommenden beiden Nächten richtet die Deutsche Bahn jeweils ab 22.30 Uhr einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing/Moosach/Allach ein. Gleiches gilt in der Nacht zum Montag zwischen Laim und Pasing/Allach. In den Nächten auf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist ab 20.30 Uhr zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing nur noch die S 3 unterwegs.

Komplettsperrung an Ostertagen

An Gründonnerstag fahren dann bis 22.30 Uhr weniger Linien durch die Stammstrecke. Über die Feiertage bis einschließlich Ostermontag wird die Stammstrecke im Bereich Laim komplett gesperrt. Zwischen Pasing und Hackerbrücke muss man in dieser Zeit auf Busse umsteigen.

Von Einschränkungen betroffene Fahrgäste werden in den Ferien aber auch auf andere Busse, U-Bahnen und die Tram 19 verwiesen, die parallel zur Stammstrecke unterwegs ist. Auch auf den Regionalverkehr kann man ausweichen. Allerdings sind auch dort zeitweise etwas weniger Züge als üblich unterwegs.