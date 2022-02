Mit Frauen auf Skitour in den Chiemgauer Alpen

Lawinen auch bei geringem Risiko möglich

Die SnowCard geht reihum. Fazit: Die Route über den freien Hang hinauf auf das Dürrnbachhorn ist an diesem Tag bedenkenlos machbar. Vorsicht ist allerdings immer geboten, denn eine Wahrscheinlichkeitsaussage bedeutet laut Alpenverein, dass auch bei einem niedrigen, "grünen" Risiko ein Lawinenunfall vorkommen kann.

Unfallstatistik: Männer geraten häufiger in Lawinenunfälle

Die DAV-Skitourenkurse und weitere spezifische Kurse für Skitourentechnik und Lawinenrettung gibt es auch für gemischte Gruppen. Doch die Unfallstatistik des Deutschen Alpenvereins zeigt: Männer unterschätzen viel häufiger das Lawinenrisiko, sind also risikofreudiger als Frauen. Rund 90 Prozent der Lawinenopfer sind Männer.

Lawinenrettung: üben, üben, üben

Am Nachmittag simulieren die Frauen auf der Winklmoosalm eine Lawinenrettung. Was dazu immer in den Skitourenrucksack hinein muss: Eine Schaufel, eine Sonde und ein Biwaksack zum Kälteschutz des Geretteten sowie ein erste Hilfe-Set. Das LVS-Gerät sollte am Körper getragen werden, möglichst weit weg vom Smartphone in der Hosentasche.

"Die Rettungsausrüstung ist sehr wichtig, weil man damit überhaupt erst die Möglichkeit hat, jemanden zu retten und auch selbst gerettet zu werden", sagt Kursleiter Josef Eisenberger.

Nach 15 Minuten sinken die Überlebenschancen gegen null

Im Ernstfall kommt es auf gute Nerven, routinierte Handgriffe und Schnelligkeit an. Denn nach der ersten Viertelstunde sinkt die Überlebenschance eines Verschütteten rasant gegen null. "Jeder muss das am Berg beherrschen, denn es kommt keine Bergrettung innerhalb von 15 Minuten, um jemanden aus einer Lawine rauszuholen", sagt Eisenberger.

Die meisten Teilnehmerinnen fühlen sich nach dem Kurs in ihrem Selbstvertrauen für künftige Touren gestärkt. Doch sie wissen auch: Ein Tageskurs reicht nicht aus, um sicher am Berg unterwegs zu sein.