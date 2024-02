Milliarden-Investition: Lauterbach lobt Pharma-Firma

Daiichi-Sankyo ist drittgrößter Arbeitgeber im Kreis

Mit seinen 700 Mitarbeitenden ist Daiichi-Sankyo der drittgrößte Arbeitgeber im Kreis Pfaffenhofen, nach Airbus in Manching mit rund 6.000 Mitarbeitern und dem Babynahrungsmittelhersteller Hipp in der Kreisstadt mit rund 1.300 Arbeitnehmern. Für Landrat Albert Gürtner (FW) ist die Milliardeninvestition eine große Genugtuung. Er freue sich, dass sein Landkreis breiter aufgestellt sei als der Audi-Standort Ingolstadt. Im Landkreis sind weitere große Unternehmen angesiedelt, etwa Bayernoil in Vohburg, der Schuhhersteller Lowa in Jetzendorf oder der "Hidden Champion" Wack Group, ein Chemieunternehmen in Baar-Ebenhausen.

"Pharmacluster" in Pfaffenhofen "noch Zukunftsmusik, aber angedacht"

Für sämtliche bis 2030 geplanten Investitionen bei Daiichi-Sankyo reicht das Firmengelände in Pfaffenhofen. Doch Landrat Albert Gürtner will die Möglichkeiten des Wachstums auch darüber hinaus nicht begrenzen. "Falls Daiichi-Sankyo Bedarf an weiteren Flächen hat, werden wir im Kreis Gebiete dafür finden", gibt sich Gürtner zuversichtlich. Der Landrat und sein oberster Wirtschaftsförderer Johannes Hofner wollen noch weitere pharmazeutische Betriebe in den Landkreis locken. "Noch ist ein Pharma-Cluster Zukunftsmusik", räumt Johannes Hofner ein. Doch der zentrale Ansprechpartner für die Unternehmen im Landkreis Pfaffenhofen will gerne "in diese Richtung arbeiten".

Daiichi-Sankyo hat lange Tradition in Pfaffenhofen

Bereits in den 1980er Jahren haben die damals noch eigenständigen Firmen Daiichi und Sankyo erste Niederlassungen in Europa eröffnet, die erste in Düsseldorf. 1990 übernahm Sankyo die mittelständischen Luitpold-Werke in München mit Produktionsstätten in Pfaffenhofen in Deutschland und Altkirch in Frankreich.

2006 fusionierten die beiden japanischen Firmen. Die europäische Hauptzentrale von Daiichi-Sankyo befindet sich heute in München. Das Unternehmen ist derzeit mit über 2.000 Mitarbeitenden in 13 europäischen Ländern vertreten.

Milliardeninvestition auch bei Roche in Penzberg

Auch andernorts in Oberbayern fließen Großinvestitionen in die Pharmaforschung. Beim Pharma-Unternehmen Roche in Penzberg arbeiten über 7.700 Menschen arbeiten an der Entwicklung von medizinischer Diagnostik und der Produktion von Medikamenten. 2,7 Milliarden Euro hat Roche in den letzten 10 Jahren in den Standort Penzberg investiert – und der wächst weiter.

Zur Zeit entsteht in Penzberg eines der modernsten Forschungsgebäude zur medizinischen Diagnostik in Europa. Hier werden 800 Forscherinnen und Forscher Methoden und Geräte entwickeln, um unterschiedliche Krebserkrankungen, Schlaganfall – oder Herz-Kreislaufkrankheiten schneller bestimmen und mit diesem Wissen in der Praxis behandeln zu können. In gut einem Jahr soll es in Betrieb gehen. Im Herbst soll der Bau eines neuen Produktionszentrums starten. 600 Millionen Euro fließen in dieses Projekt, das den Standort Penzberg langfristig sichern soll.

Bereits im April beginnt der Bau eines Biomasse-Heizwerks. Das Unternehmen Roche will nachhaltiger wirtschaften und bis in sechs Jahren seinen CO2-Ausstoß um 75 Prozent senken und setzt dabei auf grüne Energie.