Hacker-Angriff bei Hipp: Cybercrime-Einheit ermittelt

Ein Hacker-Angriff auf den Pfaffenhofener Babynahrungs-Hersteller Hipp hat Anfang der Woche die Festnetz- und Mailverbindungen des Unternehmens lahmgelegt. Nach wie vor sind der Kundenservice und andere Unternehmensbereiche per Telefon und E-Mail nicht erreichbar. Betroffen war auch die Produktion. Zumindest am Stammsitz des Unternehmens konnte ein Teil der über 1.000 Mitarbeiter in den vergangenen Tagen nicht arbeiten.

Hipp bestätigt Hacker-Attacke

Mittlerweile hat ein Sprecher des Unternehmens den Cyber-Angriff auch gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Zum Ausmaß des Cyber-Angriffs und zu der Frage, ob Hipp durch Hacker erpresst wird, gab er allerdings keine Auskunft.

Zentralstelle Cybercrime Bayern eingeschaltet

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord bestätigt, dass die Kriminalpolizei wegen Computer-Sabotage ermittelt. Eingeschaltet ist in diesem Fall die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB). Sie wurde 2015 bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichtet und ist bayernweit zuständig für die Bearbeitung herausgehobener Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität. Wie ein ZCB-Sprecher dem Bayerischen Rundfunk erklärt, stehen im Fall der Hacker-Attacke auf Hipp "die Ermittlungen noch ganz am Anfang".

Hipp verkauft Produkte weltweit

Hipp produziert in Pfaffenhofen mit rund 1.200 Beschäftigten Baby- und Kleinkind-Nahrung. Unter der Marke Hipp werden heute rund 400 Artikel angeboten. Wichtige Absatzmärkte sind neben Deutschland und Europa auch China, Vietnam und andere asiatische Länder.