Scholz in Manching: Noch keine Zusage für Eurofighter nach 2030

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war am Freitag zu Gast bei der Firma Airbus Defence and Space in Manching bei Ingolstadt. Dort produzieren rund 2.000 Mitarbeiter die vierte Generation des Kampfjets Eurofighter in der Endmontage. Insgesamt hat Airbus in Manching 5.800 Beschäftigte. In Manching werden bis 2030 insgesamt 38 Eurofighter für die Bundeswehr produziert, 20 für Spaniens Militär. Wie es nach 2030 weitergeht, ist unklar.

Kanzler macht keine Zusage für die Zeit nach 2030

Bei seinem Rundgang über das Firmengelände kam Scholz auch mit Mitarbeitern ins Gespräch. Er habe gesehen, was hier für die Sicherheit und die Wirtschaftskraft des Landes geleistet werde, um Frieden und Sicherheit in Europa zu erhalten: "Der Eurofighter ist nach wie vor wie vor ein leistungsstarkes Flugzeug, das für die Verteidigungsfähigkeit des Landes von Bedeutung ist", betonte Scholz. Eine Zusage für eine fünfte Tranche an Eurofightern machte er bei seinem heutigen Besuch aber nicht.

Hoffnung auf rasche Entscheidung in Berlin

Bereits im November hatten die Gewerkschaften und das Unternehmen eine rasche Entscheidung aus Berlin gefordert. Wenn die Bundesregierung nicht schnell eine fünfte Tranche des Eurofighters in Auftrag gebe, drohe in Deutschland der Verlust von Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen und Spitzentechnologie, warnte Airbus-Manager Michael Schöllhorn. Nachdem die Bundeswehr als Ersatz für die ältere Tornado-Flotte 35 US-Kampfflugzeuge vom Typ F-35 bestellt hatte, befürchten deutsche Flugzeugbauer, dass auch weitere Aufträge aus dem 100 Milliarden Euro schweren Verteidigungs-Sondervermögen in die USA gehen könnten.

Im Video: Scholz besucht Airbus in Manching