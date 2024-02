Pfiffe und "Buh"-Rufe: Proteste gegen Habeck-Besuch in Nürnberg

Vertreter der Bundesregierung haben es im Moment nicht leicht: Wo sie auch hinkommen - vielerorts drohen ihnen Gegenproteste. Der Grund ist meist der harte Sparkurs, den Koalition aus SPD, Grünen und FDP ausgegeben hat. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) musste bei seinem Besuch am Donnerstag in Nürnberg erneut Gegenwind erleben.

Mehrere hundert Personen demonstrierten am Nürnberger Hauptmarkt

Mit einem lauten Pfeifkonzert und "Hau ab!"-Sprechchören ist der Grünen-Politiker am Abend vor einem Bürgerdialog in Nürnberg empfangen worden. Rund 350 Menschen hatten sich laut Polizei zu einer Kundgebung vor dem Gebäude der IHK am Hauptmarkt versammelt. Die Veranstalter sprachen von bis zu 1.200 Teilnehmern. Die Protestierenden hielten Plakate hoch, auf denen stand: "Schluss mit Reden. Jetzt Wirtschaft stärken" und "Wir brauchen Taten, keine Sprüche".

Kritisiert wurden vor allem die Sparpläne der Bundesregierung an. Aufgerufen zu der Aktion gegen die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung hatte der Bayerische Bauernverband sowie mehrere Wirtschaftsverbände. Bauernverbandspräsident Günther Felßner erklärte, die Entscheidung des Bundestags, nichts bei den Streichungsplänen der Bundesregierung bei der Agrardieselrückvergütung zu korrigieren, sei für die Landwirte "ein Schlag in die Magengrube".

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft fordert rasches Konjunkturprogramm

Auch der Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), die sich ebenfalls an der Kundgebung beteiligte, rief zum Umdenken auf. So wie jetzt könne es nicht weitergehen, sagte vbw-Präsident Wolfram Hatz im Interview mit dem BR. "Die Bundesregierung macht ihren Job nicht. Statt Reden braucht es endlich Taten." Er forderte eine Absenkung der Steuern und Sozialabgaben, um den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder attraktiv zu machen. Zudem müssten Bürokratie und Regulierung eingedämmt und endlich bezahlbare Energie bereitgestellt werden.

Auch die Hotel- und Gastronomiebranche schloss sich den Protesten an. Angela Inselkammer, die Präsidentin des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA), kritisierte die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants und Cafés von sieben auf erneut 19 Prozent. Versprochen wurde ihnen von der Politik etwas anderes, so Inselkammer zum BR. In zwei Wochen sind dazu Gespräche mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angesetzt, aber ihre Hoffnungen seien gering, so die DEHOGA-Präsidentin.

Kundgebung laut Polizei überwiegend friedlich

Die Veranstalter distanzierten sich mehrfach von antidemokratischen Kräften. "Ideologen" und "Radikale" wolle man nicht bei den Protesten haben, sagte der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felßner.

Laut Polizei verlief die Demonstration aber weitgehend friedlich. Kurz vor seinem Ankunft in Nürnberg musste sich Habeck schon einem zweiten Protest stellen. Bei einem Werksbesuch des Nougatherstellers Viba im Südwesten Thüringens versperrten Landwirte mit ihren Traktoren einen Zugangsweg zu dem Gebäude.

Habeck: Protestempfänge sind Normalzustand

Der Grünen-Politiker erklärte im Anschluss, er halte dies nun für den Normalzustand, dass Bundesminister mit Protest empfangen würden. Neu sei vielleicht, dass Veranstaltungen nicht durchgeführt werden könnten. Habeck verwies darauf, dass die Grünen am Mittwoch ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch im baden-württembergischen Biberach aus Sicherheitsgründen abgesagt hatten. Vorausgegangen waren Proteste und Blockaden unter anderem von Landwirten.

Das sei keine gute Entwicklung, sagte Habeck. Protest für das eigene Anliegen gehöre zur Demokratie. "Es ist das gute Recht von jedem." Und es sei die Pflicht jeder Politikerin und jedes Politikers, das auszuhalten. "Der Druck, die Unzufriedenheit ist da. Aber Protest muss ja irgendwohin führen und meiner Ansicht nach als allererstes, bevor man vielleicht seinen Willen kriegt, zu einem Gespräch", so der Minister.

Mit Informationen von dpa