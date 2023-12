"Meilenstein": Symbolischer Start für Südostlink bei Landshut

Erdverkabelung in Bayern - aber weiterhin Kritik

Nachdem der Übertragungsnetzbetreiber in Bayern auf großen Widerstand in der Bevölkerung gestoßen war und es vielerorts Demonstrationen gab, war vereinbart worden, den bayerischen Teil der Leitung komplett unterirdisch zu verlegen. Dafür werden in Bayern auf einer Strecke von rund 270 Kilometern Erdkabel verlegt.

Kritik am Südostlink gab und gibt es aber weiterhin: Herbert Wenk, der Sprecher der Interessengemeinschaft "Niederaichbach gegen den Südostlink" treibt beispielsweise die Sorge um, dass die Stelle, an der die Kabel des Südostlinks aus dem Boden kommen, zu einem Anschlagsziel werden könnte. Die Interessengemeinschaft fordert, den Bereich als "kritische Infrastruktur" einzustufen, um so vor möglichen Angriffen besonders geschützt zu sein.