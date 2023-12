Münchner Forscher Krausz mit Physik-Nobelpreis geehrt

Der in München lehrende Physiker Ferenc Krausz hat zusammen mit den anderen Trägern der wissenschaftlichen Nobelpreise in Stockholm seine Auszeichnung entgegengenommen. Der schwedische König Carl XVI. Gustaf überreichte den Nobelpreis für Physik an Krausz, Anne L'Huillier und Pierre Agostini.

Der in Ungarn geborene Krausz lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München und arbeitet am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Er hat mit L'Huillier und Agostini einen Weg gefunden, extrem kurze Lichtpulse zu erzeugen, mit denen sich selbst die rasend schnelle Bewegung von Elektronen messen lässt. Die in Frankreich geborene L'Huillier ist erst die fünfte Frau, die mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet wird.

Krausz war "völlig überwältigt"

Bereits Anfang Oktober hatte Krausz von der Auszeichnung erfahren. "Ich versuche zu realisieren, dass das Realität ist", zeigte sich Ferenc Krausz damals im Interview mit BR24 überwältigt. Für den Nobelpreisträger kam die Auszeichnung völlig überraschend.

Am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching war am 3. Oktober Tag der offenen Tür. Er habe einige Laborführungen gemacht, erzählt Krausz bei der Pressekonferenz. In einer Pause zwischen den Präsentationen habe er dann einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer bekommen. Normalerweise nehme er solche Anrufe nicht an, da man "mit dubiosen Anliegen konfrontiert werden" könnte. Er habe dann ausnahmsweise trotzdem abgenommen, und es sei schnell klargeworden, "dass ich dieses Mal nicht so schnell auflegen kann". Er nehme die Auszeichnung mit "großer Demut" entgegen.