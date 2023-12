Jetzt geht es los: Baubeginn des Südostlinks im Kreis Landshut

Anlage vor Angriffen schützen

Kritik am Südostlink gibt es aber weiterhin: Herbert Wenk ist Sprecher der Interessengemeinschaft "Niederaichbach gegen den Südostlink". Ganz in der Nähe des stillgelegten Kernkraftwerks sollen die Kabel aus dem Boden kommen. Herbert Wenks Sorge: Das könnte ein mögliches Anschlagsziel werden. Die Interessensgemeinschaft fordert, den Bereich als "kritische Infrastruktur" einzustufen, um so vor möglichen Angriffen besonders geschützt zu sein.

Strom aus dem Norden in den Süden transportieren

Die Gleichstromtrasse Südostlink soll Strom aus dem windreichen Norden und Osten Deutschlands in den Süden transportieren. Dazu führt eine Leitung aus Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt zum ehemaligen Kernkraftwerksstandort Isar bei Landshut. Mit der vorzeitigen Baugenehmigung kann Tennet mit bestimmten Arbeiten schon vor dem Planfeststellungsbeschluss beginnen. Das Ziel: So können wichtige Netzausbauprojekte beschleunigt werden.

Zur symbolischen Eröffnung am Montag sollen auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kommen.