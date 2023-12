Nach Schnee nun Hochwasser: Kleinere Überschwemmungen in Bayern

Die milderen Temperaturen, anhaltender Regen und schmelzender Schnee erhöhen vielerorts in Bayern die Hochwassergefahr. Besonders in Ober- und Mittelfranken komme es am Sonntag zu kleineren Ausuferungen und Überschwemmungen, teilte der Hochwassernachrichtendienst (HND) mit.

Vielerorts gelten dort die Meldestufen eins und zwei von vier möglichen Meldestufen. Sie stehen für die Überflutung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen oder leichten Verkehrsbehinderungen. Der Pegel des Main-Nebenflusses Itz bei der Schenkenau erreicht nach Angaben des HND sogar Meldestufe drei.

Warnungen auch für Allgäu, Alpenvorland und Bayerischer Wald

Auch im Allgäu, dem Alpenvorland und dem Bayerischen Wald rechnet der HND wegen des einsetzenden Tauwetters mit Überschwemmungen und kleineren Ausuferungen. "Für diese Jahreszeit ist das nichts Ungewöhnliches", sagte ein HND-Sprecher.

Meldestufe eins in Niederbayern und Oberpfalz

An der Donau führt das Tauwetter zusammen mit leichten Niederschlägen zu Hochwasser. Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg hat am Sonntag dazu eine Vorwarnung vor einer Hochwassergefahr herausgegeben und teilte mit, dass im Laufe des Montags voraussichtlich Meldestufe 1 an den Pegeln Oberndorf, Eiserne Brücke und Schwabelweis überschritten werden. Die Behörde geht davon aus, dass die Pegel weiter ansteigen. Bereits am Sonntag meldeten laut Hochwassernachrichtendienst Bayern Meldestufe 1 die Abens bei Mainburg im Kreis Kelheim, die Kleine Vils in Dietelskirchen im Kreis Landshut und die Chamb bei Furth im Wald im Landkreis Cham. Dies kann laut HND auch zu Beginn der Woche zu einem kleinen Hochwasser am Regen führen. Auch an der Schwarzen Laber im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz wird Meldestufe 1 erwartet.

Flusspegel in Mittelfranken steigen kontinuierlich an

Auch die Pegel etlicher Flüsse in Mittelfranken stiegen an. Vor allem im Landkreis Ansbach warnte der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt vor Hochwasser. So gilt für die Fränkische Rezat bei Mitteldachstetten und Oberheßbach Meldestufe 2 von 4. Bei Than hat die Altmühl aktuell Meldestufe 1 erreicht, auch für die Sulzach bei Hennebach gilt diese Meldestufe. Die Experten rechnen damit, dass im Laufe der nächste 24 Stunden weitere Pegel die Meldestufe 2 erreichen. Auch die Pegel der Flüsse Tauber, Wörnitz und Wieseth könnten kräftig steigen, warnt der Hochwassernachrichtendienst.

Hochwasserlage in Schwaben

In den Landkreisen Donau-Ries und Augsburg hat sich wegen der gestrigen Niederschläge in Verbindung mit dem Tauwetter eine Hochwasserlage gebildet. An der Wörnitz im Landkreis Donau-Ries ist im Unterlauf am Pegel Harburg Meldestufe 2 überschritten. Der Hochwassernachrichtendienst HND rechnet damit, dass der Pegel weiter ansteigt und die Meldestufe 3 erreichen wird. Auch für den Oberlauf der Wörnitz (Pegel Gerolfingen) erwartet der HND Hochwasser im Bereich der Meldestufen 1 bis 2. An der Donau (Pegel Donauwörth) wird im Laufe des heutigen Tages voraussichtlich Meldestufe 1 überschritten. Dort erwartet der HND nach den aktuellen Prognosen im Lauf der nächsten Woche das Überschreiten der Meldestufe 3. Für die Schmutter rechnet der HND am Pegel Achsheim mit einer Überschreitung der Meldestufe 1, im weiteren Verlauf kann Meldestufe 2 bis 3 erreicht werden. Wegen des Hochwassers sind mehrere Straßen und Unterführungen in Landkreis Donau-Ries gesperrt.

An der Zusam im Landkreis Augsburg hat der Wasserstand am Pegel Fleinhausen im Scheitelbereich Meldestufe 2 erreicht, die Stufe kann noch überschritten werden. An der Schmutter ist am Pegel Fischach die Meldestufe 1 überschritten, laut HND kann Meldestufen 2 erreicht werden. Auch an der Wertach kann sich an den Pegeln Türkheim und Augsburg-Oberhausen Hochwasser im Bereich der Meldestufen 1 oder 2 ausbilden.

Auch in Unterfranken warnt der HND vor Hochwasser

Auch in Unterfranken steigen infolge des Tauwetters und des Regens die Wasserstände vieler kleinerer Flüsse und Bäche an. Der Hochwassernachrichtendienst warnt vor Ausuferungen und Überschwemmungen. Die höchsten Pegel wurden bislang an der Fränkischen Saale erreicht. Für Bad Kissingen im gleichnamigen Landkreis, Bad Königshofen und Salz im Landkreis Rhön-Grabfeld gilt deshalb die Meldestufe 2 von 4, ebenso an der Streu in Unsleben im Landkreis Rhön-Grabfeld sowie an der Baunach in Lohr im Landkreis Haßberge. Das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen erwartet für diese Gewässer den Hochwasserscheitel im Laufe des Sonntags. Die Hochwasserwarnungen gelten aktuell bis Montagnachmittag. Der Hochwasserscheitel im Main ist aktuell für den Dienstag vorhergesagt.

Kommende Woche weiterhin Tauwetter mit Hochwassergefahr

Und auch zu Beginn der nächsten Woche wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselhaftes Wetter mit teils länger anhaltenden Regenschauern erwartet. In den Alpen sei mit Niederschlägen von bis zu 90 Litern pro Quadratmeter, im Oberallgäu mit bis zu 140 Litern pro Quadratmeter zu rechnen. Eine relativ milde Westwetterlage bringt am Montag Temperaturen von bis zu zwölf Grad nach Bayern.

Mit Informationen von dpa