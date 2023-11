Mehrere Kinder bei Busunfall nahe Langenzenn verletzt

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Montagmorgen in Mittelfranken acht Schüler aus dem Landkreis Fürth verletzt worden. Sieben Kinder erlitten leichte und ein Kind mittelschwere Verletzungen. Auch der Busfahrer wurde leicht verletzt.

Der Bus war aus noch ungeklärter Ursache nahe Langenzenn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinabgerutscht. Daraufhin krachte das Fahrzeug mit der hinteren Seite gegen einen Baum, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk. Im Bus saßen den Angaben zufolge 50 Schülerinnen und Schüler.

Verletzungen durch Splitter und Prellungen

Acht Kinder wurden durch die splitternden Fensterscheiben verletzt, einige zogen sich ersten Erkenntnissen zufolge auch Prellungen zu. Der 41-jährige Busfahrer wurde ebenfalls auf mögliche Verletzungen untersucht und zum Unfallhergang vernommen.

Ein Ersatzbus kam zur Unfallstelle, doch ein Großteil der Schülerinnen und Schüler wurde nach Angaben des Polizeisprechers von den Eltern abgeholt. Der verunglückte Bus war in Richtung Langenzenn unterwegs und hatte nach ersten Informationen der Polizei Schüler im Alter zwischen 11 und 18 Jahren an Bord, die er zu einer Realschule und einem Gymnasium bringen sollte.

Fünf Schwerverletzte bei Busunfall in Niederbayern

Erst in der vergangenen Woche war ein Linienbus mit mehreren Schülern an Bord im Landkreis Straubing in Niederbayern verunglückt. Fünf Menschen erlitten schwere Verletzungen, unter ihnen der Busfahrer. Zehn weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es Schulbus. Wie sich herausstellte, war es aber ein Linienbus mit den Schulkindern an Bord.