Bürgerentscheid: Kelheim stimmt über Seilbahn-Idee ab

Auch andere Städte diskutieren Seilbahnen

Seilbahnen als Nahverkehrsmittel sind in Städten aktuell immer wieder in der Diskussion. So wurde unter anderem in München, Regensburg oder Passau bereits über die Technologie als Nahverkehrslösung diskutiert. Ein Befürworter ist Ulrich Briem, Professor für Maschinenbau an der OTH Regensburg. Seilbahnen seien ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel mit vielen Vorteilen. Eine Seilbahn sei beispielsweise Bussen bei der Taktung überlegen. Während Busse in kleineren Städten oft nur im Halbstunden- oder Stundentakt verkehren, würden die Seilbahn-Gondeln im Abstand von wenigen Sekunden ankommen.

Wartezeiten unter einer Minute

Eine studentische Studie habe für den Fall Kelheim berechnet, dass selbst in den Stoßzeiten am Morgen meist Wartezeiten unter einer Minute möglich wären. "Das heißt, eigentlich man kann sagen: Hinlaufen, einsteigen, wegfahren", sagt Briem. Außerdem seien die Bau- und Betriebskosten in der Regel günstig und Hindernisse, wie Flüsse, könnten ohne teure Brücken einfach überflogen werden. "In Kelheim würde die Seilbahn die Donau und den Kanal dreimal queren", sagt Briem.

Windanfällig und relativ langsam

Nachteile gibt es aber auch: Sie ist windanfällig und muss bei starkem Sturm angehalten werden. Außerdem geraten Seilbahnen bei sehr großen Menschenmassen schnell an ihre Grenzen. Das gilt zum Beispiel für den Schichtwechsel in einer großen Fabrik oder wenn viele Menschen gleichzeitig ein Stadion verlassen. Und dann ist da noch die Geschwindigkeit. Seilbahnen sind in der Regel nicht schneller als 25 Kilometer pro Stunde. Das ist auf langen Strecken zwar langsam, in Städten mit zähfließendem Verkehr und vielen Ampeln kann die Seilbahn aber mit dem Straßenverkehr mithalten, sagt Briem.