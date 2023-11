Zwei "Brüder" aus Bayern: Yildiz und Uzun für die Türkei

Juve-Trainer Allegri schwärmt von Yildiz

"Bruder" Yildiz hat das geschafft, was Uzun noch vor sich hat. Yildiz spielt in der Serie A bei Juventus Turin und hat sich dort in nur 36 Einsatzminuten schon ins Herz von Trainer Massimiliano Allegri gespielt: "Es ist eine Freude, ihm beim Fußballspielen zuzusehen." Der Angreifer hat sich in jungen Jahren für einen besonderen und durchaus riskanten Weg entschieden.

Im Sommer 2022 verließ der hochveranlagte Stürmer den FC Bayern, obwohl sich der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic sehr um ihn bemüht hatte. "Sie wollten mich sehr gerne halten. Aber es war Zeit für den Schritt weg aus München, die beste Option", sagte Yildiz der SportBild. Nach einem Jahr in Juves U19 gelang ihm im Sommer tatsächlich der Sprung zu den Profis.

FC Bayern kassierte Absagen von Uzun und Yildiz

Yildiz' Weg könnte für Uzun zur Blaupause werden. Derzeit spielt Uzun beim 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga groß auf. In seiner ersten echten Saison im Männerbereich erzielte er bereits acht Treffer für den Club. Die Verantwortlichen wussten um die besonderen Fähigkeiten ihres Eigengewächses und hatten ihn schon vor zwei Jahren mit einem Profivertrag ausgestattet, der am 11. November, Uzuns 18. Geburtstag, offiziell in Kraft trat.

Auch bei Uzun hatte der FC Bayern im Sommer 2022 vergeblich angeklopft. Der Oberpfälzer lehnte das Angebot ab, weil ihm die aufgezeigte Perspektive in der U23 nicht ausreichte. Ihre mutigen Entscheidungen scheinen sich für Uzun und Yildiz ausgezahlt zu haben. Auch spielerisch könnten die beiden blutsverwandt sein: Schnell, trickreich, torgefährlich - und nicht zuletzt selbstbewusst: "Wir wussten eigentlich schon immer, dass Fußball unser Weg sein soll", sagte Uzun: "Dass es jetzt so gekommen ist, ist aber schon krass."