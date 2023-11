Masken zum Schutz zurück an Frankens Kliniken

Corona ist zurück – aber bei Weitem nicht so schlimm wie zu Hochzeiten der Pandemie. Doch die Zahl der Infektionen ist immerhin so hoch, dass sich mehrere Kliniken in Franken dazu entschieden haben, die Besucherinnen und Besucher sowie die Patienten zu bitten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte werden teilweise zum Maskentragen verpflichtet. Auch, um Personalausfälle zu verhindern.

Mehr akute Atemwegserkrankungen

Corona ist aber nicht allein schuld an den Vorsichtsmaßnahmen der Kliniken. Grund seien nicht nur Corona-Infektionen, sondern allgemein eine zunehmende Zahl akuter Atemwegserkrankungen, teilt etwa das Klinikum Nürnberg mit. Am Nord- und Südklinikum sowie an den Krankenhäusern im Nürnberger Land in Lauf und in Altdorf sind deshalb ab Mittwoch Ärzte und Pflegekräfte dazu verpflichtet, eine medizinische Maske zu tragen, wenn sie Kontakt zu Patienten haben.

Besucherinnen und Besuchern wird das Maskentragen empfohlen. Patienten sollen eine Maske anziehen, wenn sie ihr Zimmer verlassen. Aktuell gebe es 107 Corona-positive Patienten am Klinikum Nürnberg, von denen aber nur die wenigsten intensivmedizinisch betreut werden müssten, so Pressesprecherin Isabel Lauer.

Abwasser-Monitoring: Corona-Anstieg in Nürnberg festgestellt

Anfang November hatte das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg bei seinem Abwasser-Monitoring festgestellt, dass die Zahl der Corona-Infektionen seit August angestiegen ist. Aktuell sei die Zahl der Infektionen höher als im Februar 2023, hieß es. Die Behörde hatte daher die verstärkte Beachtung der Hygieneregeln empfohlen: Abstand halten, Verzicht auf Händeschütteln, gründliches Händewaschen und das Maskentragen in Innenräumen sowie in Bussen und Bahnen.

Uniklinik Erlangen bietet mehr Impfungen an

Am Universitätsklinikum Erlangen gibt es schon seit vergangenem Donnerstag eine entsprechende Empfehlung. Wer keine Maske dabei hat, kann am Empfang der jeweiligen Klinik eine bekommen. Besucherinnen und Besucher, die Husten, Fieber, Schnupfen oder Halsschmerzen haben, werden zudem gebeten, auf einen Besuch ganz zu verzichten.

Eine Maskenpflicht fürs Personal gibt es in Erlangen zwar nicht. Aber Ärzte und Pflegekräfte, die trotz eines leichten Infekts arbeitsfähig sind, müssen beim Kontakt mit Patienten Maske tragen. Zudem bietet die Uniklinik allen Mitarbeitenden Influenza-Impfungen sowie Covid-19-Booster-Impfungen an, wenn ihre letzte Infektion oder Impfung länger als zwölf Monate zurückliegt.

Corona-Rückgang bei Regiomed, aber trotzdem Masken

Die Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gibt es auch an den Kliniken des Regiomed-Verbunds: in Coburg, in Neustadt bei Coburg, in Lichtenfels und in Hildburghausen. Die Infektionszahlen seien zwar wieder zurückgegangen, aber man wolle "weiterhin Vorsicht walten lassen", so Pressesprecher Henrik Rutenbeck. Vor zwei Wochen zählten die Regiomed-Kliniken nach seinen Worten etwa 40 Corona-Infektionen. Am Dienstag waren es insgesamt 18. Davon lag nur ein Patient auf der Intensivstation.

Überhaupt sei es so, dass die Corona-Infektionen in den meisten Fällen nicht der Grund seien, weshalb ein Patient ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. "Die Patienten kommen nicht wegen Corona, sondern wegen anderer isolationspflichtiger Erkrankungen", so Rutenbeck. In den nächsten Wochen rechne man zudem mit einem Anstieg der Influenza-Fälle. Das Tragen einer OP- oder FFP2-Maske sei da ein guter Schutz.

Keine Masken am Klinikum Bayreuth

Das Klinikum Bayreuth hingegen sieht keinen Grund, das Maskentragen zu empfehlen oder gar anzuordnen. Laut Pressesprecher Frank Schmälzle gibt es aktuell neun Corona-positive Patienten, von denen nur einer auf der Intensivstation sei. Die Zahl sei in den vergangenen Wochen konstant auf niedrigem Niveau. Deshalb sei eine Empfehlung aus Sicht der Klinikleitung nicht notwendig.