Coronavirus: Hausärzte beklagen zu wenig Auffrischungsimpfungen

Trotz der aktuellen Erkrankungswelle lassen sich nach Ansicht von Experten zu wenige Menschen in Deutschland gegen Corona impfen. Das beklagen etwa der Hausärzteverband und Gesundheitspolitiker.

Gesundheitspolitiker: Zu wenige Auffrischungsimpfungen

"Bisher nutzen noch zu wenig Menschen in Deutschland die Möglichkeit der Corona-Auffrischungsimpfung mit den aktualisierten Impfstoffen", sagte Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Diese aktualisierten Impfstoffe würden insbesondere in Verbindung mit einer Grippeschutzimpfung zu einem guten Schutzschild für die angebrochene Herbst-Winter-Saison führen.

Covid-19 habe zwar "zum Glück für sehr viele Menschen seinen ursprünglichen Schrecken verloren", so Dahmen. Für Risikogruppen sei es aber weiterhin "nicht harmlos". Selbst bei grundimmunisierten und sonst gesunden Menschen könne die Krankheit "für mehrere Tage zu einem schweren Infektionsverlauf führen".

Auch Andrew Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP, wies darauf hin, dass eine durch das Coronavirus ausgelöste Erkrankung "nach wie vor keine Lappalie" sei. "Wer Symptome hat, der sollte, wenn möglich, zu Hause bleiben. Und für wen es eine Impfempfehlung gibt, der sollte sich noch mal impfen lassen."

Hausärzteverband: Auch bei Menschen ab 60 "noch Luft nach oben"

Die Empfehlung für weitere Auffrischungsimpfungen richtet sich inzwischen nur noch an Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, also alle Menschen ab 60 Jahren. Doch auch bei dieser Gruppe sei "noch Luft nach oben", sagte Nicola Buhlinger-Göpfarth, Bundesvorsitzende des Hausärzteverbands, dem RND. "Es ist immer wieder schwer zu vermitteln, dass die Pandemie vorbei ist, das Impfen aber weitergeht", sagte die Professorin.

Das RKI empfiehlt zusätzlich zur Basisimmunisierung eine Auffrischungsimpfung für folgende Personenkreise mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf:

Personen ab 60 Jahren

Bewohner einer Pflegeeinrichtung

Personen mit Grundkrankheiten

Personen mit einem erhöhten beruflichen SARS-CoV-2-Infektionsrisiko in der medizinischen und pflegenden Versorgung mit direktem Patienten- oder Bewohnerkontakt

Familienangehörige und enge Kontaktpersonen von Personen, bei denen durch COVID-19-Impfung vermutlich keine schützende Immunantwort erzielt werden kann

Die sogenannte Basisimmunität entsteht durch mindestens drei Kontakte mit dem SARS-CoV-2-Antigen - durch Impfungen und/oder eine durchgemachte Infektion.

Steigende Zahl von Corona-Infektionen

Wie BR24 berichtete, steigt die Zahl der Atemwegsinfektionen in Deutschland derzeit an. Unter 100.000 Menschen in Deutschland sind derzeit rund 8.500 an einem Atemwegsinfekt erkrankt (Stand: 2.11.23). Grund sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) auch die für diese Jahreszeit typischen Erkältungsviren. Vor allem aber treibt die bereits seit Mitte des Jahres wieder ansteigende Zahl an Infektionen mit dem Coronavirus die Menschen in die Hausarztpraxen. Das RKI rät Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, in Innenräumen eine Schutzmaske zu tragen.