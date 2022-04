Live-Webcam zeigt Storchenpaar auf Schornstein in Freilassing

Die Webcam wurde von den Stadtwerken Freilassing extra für den Nistplatz eingerichtet, der Livestream ist auf Youtube zu sehen. Darin kann man in der Zeit sogar bis zu zwölf Stunden zurückspringen.

Nisthilfe am Schornstein auf 31 Metern Höhe

Die "Untere Naturschutzbehörde" hat in diesem Jahr speziell für die Störche eine Nisthilfe auf dem Schornstein anbringen lassen. Durch eine Art Metallkorb hat das Nest auf dem 31 Meter hohen Schornstein mehr Halt und die Chancen auf einen Bruterfolg stünden dadurch besser. Während die Störche in Freilassing noch willkommen sind, macht die Vielzahl von Störchen in anderen Gemeinden Bayerns inzwischen durchaus auch Probleme.

Nest wegen Stromschlaggefahr entfernt

Wie der Ortsvorsitzende beim Bund Naturschutz in Freilassing, Erich Prechtl, mitteilt, sind Störche nicht zum ersten Mal in Freilassing. Bereits vor zwei Jahren habe ein Paar ein Nest auf der Hochspannungsleitung der Bahnstrecke in Freilassing bauen wollen. Das musste aber wegen Stromschlaggefahr entfernt werden.

Storchen-Fans beim Küken-Schlüpfen live dabei

Letztes Jahr baute ein weiteres Paar zum ersten Mal auf dem Schornstein der Lokwelt ein Nest. Doch die Jungvögel seien noch zu unerfahren gewesen und die Brut habe nicht geklappt. Umso spannender wird es für Storchen-Fans in diesem Jahr, in dem sie vielleicht sogar beim Schlüpfen der Küken live dabei sein können.