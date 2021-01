22.01.2021, 19:12 Uhr

Lawine am Hochstaufen: Skitourengeher verschüttet und gerettet

Drei junge Skitourengeher sind am Freitagnachmittag in den Chiemgauer Alpen unterwegs gewesen. Am Staufenkar ging auf einer Höhe von 1.500 plötzlich eine Lawine ab. Die Männer wurden zwar teilweise verschüttet, konnten dann aber gerettet werden.