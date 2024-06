Nahost-Ticker: Mutmaßliche Hamas-Geisel tot aufgefunden

15.28 Uhr: Netanjahu - Keine Waffenruhe ohne Erfüllung unserer Bedingungen

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich am Montag zu dem jüngsten US-Vorstoß für eine Beendigung des Gaza-Kriegs geäußert. "Die Behauptung, dass wir einer Waffenruhe zugestimmt haben, ohne dass unsere Bedingungen erfüllt werden, ist nicht richtig", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros vor Mitgliedern eines parlamentarischen Ausschusses für Außen- und Sicherheitspolitik.

15.25 Uhr: IAEA-Chef warnt vor nuklearem Wettrüsten

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, warnt im Zusammenhang mit dem Iran vor einem atomaren Domino-Effekt. "Viele Länder haben gesagt, dass sie ebenfalls an eine Atomwaffe gelangen wollen, falls der Iran das tut", sagte Grossi am Montag am Rande einer IAEA-Konferenz in Wien.

"Es wäre eine sehr schlechte Idee, zum Hexenkessel des Mittleren Ostens noch Atomwaffen hinzuzufügen", warnte er. "Wir müssen mit dem Iran daran arbeiten, dies zu verhindern", sagte Grossi und forderte mehr Transparenz über das iranische Nuklearprogramm. Bislang hat unter anderem Saudi-Arabien signalisiert, dass es entsprechend auf eine iranische Atombombe reagieren würde.

14.26 Uhr: Israel und USA sprechen über Gaza-Nachkriegsregierung

Der israelische Verteidigungsminister Joaw Gallant bringt in einem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken eine Alternative zur politischen Herrschaft der Hamas im Gazastreifen ins Gespräch. Gallants Ministerium teilt mit, es sei darüber diskutiert worden, Potenziale für die Schaffung einer lokalen Regierungsalternative zu identifizieren und diese zu ermöglichen.

Gallant bekräftigte zugleich, jede Vereinbarung zur Beendigung des Gaza-Kriegs müsse das israelische Ziel berücksichtigen, die militärische und politische Herrschaft der Hamas im Gazastreifen zu zerschlagen. Die radikal-islamische Organisation hatte 2006 bei der palästinensischen Parlamentswahl gewonnen. Nach einem kurzen Bürgerkrieg zwischen Anhängern der Hamas und der rivalisierenden Fatah-Bewegung hat die Hamas seit 2007 im Gazastreifen das Sagen. Die Hamas hat sich die Vernichtung Israels auf die Fahnen geschrieben.

13.44 Uhr: Elf Tote bei israelischen Angriffen im Zentrum des Gazastreifens

Bei israelischen Angriffen sind im Zentrum des Gazastreifens über Nacht und am Montagmorgen mindestens elf Menschen getötet worden, darunter eine Frau und drei Kinder. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AP zählte die Leichen bei deren Ankunft im Al-Aksa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir-al-Balah und glich die Details mit Krankenhausakten ab. Ein Angriff traf spät am Sonntag ein Haus im Flüchtlingslager Bureidsch. Bei einem weiteren Angriff am Montagmorgen wurden sieben Menschen im Flüchtlingslager Nuseirat getötet.

Beide Lager gehen auf den auch als israelischer Unabhängigkeitskrieg bekannten Palästinakrieg von 1948 zurück. Hunderttausende Palästinenser flüchteten damals oder wurden aus Gebieten vertrieben, die Teil des neuen Staats wurden. Flüchtlinge und ihre Nachkommen stellen etwa die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens.

13.17 Uhr: Michael Douglas zu Solidaritätsbesuch in Israel

Hollywood-Star Michael Douglas ist zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist. Der Schauspieler besuchte dort Orte des Hamas-Massakers am 7. Oktober und traf Angehörige von Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, wie die "Jerusalem Post" berichtete. Am Sonntag traf der zweifache Oscar-Preisträger auch den israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog.

Der 79-Jährige veröffentlichte bei Instagram ein Video von seinem Besuch auf dem Gelände des Supernova-Festivals. Dort werden weiter Bilder der Opfer ausgestellt. "Ich glaube, mehr als 300 Menschen sind hier massakriert worden", schrieb Douglas: "Ich weiß, es gibt zwei Seiten in jedem Konflikt, und ich respektiere das, aber ich hoffe, dass dieser Krieg schnell enden kann, und wir davor bewahrt werden, uns für den Rest unseres Lebens gegenseitig zu hassen." Er wünsche allen nur Frieden.

12.27 Uhr: Israeli bei unerlaubtem Besuch an Josefsgrab in Nablus verletzt

Bei einem unerlaubten Besuch am sogenannten Josefsgrabs in der palästinensischen Stadt Nablus ist in der Nacht zu Montag ein israelischer Jugendlicher von Palästinensern angegriffen und leicht verletzt worden. Palästinensische Sicherheitskräfte retteten den 16-Jährigen und übergaben ihn der israelischen Armee, berichteten israelische Medien .

Der strengreligiöse Jude hatte seinen Besuch nicht mit der israelischen Armee koordiniert. Das Josefsgrab liegt offiziell in den unter palästinensischer Kontrolle liegenden A-Gebieten des Westjordanlands. Laut den Berichten hatte sich eine Gruppe von ultraorthodoxen Juden auf eigene Faust zu Fuß nach Nablus aufgemacht. Ein ursprünglich für die Nacht geplanter und koordinierter Besuch Dutzender Israelis in zwölf Bussen sei in Folge der Entwicklungen abgesagt worden.

11.46 Uhr: Aktivisten - Nun 16 Tote nach israelischem Angriff in Syrien

Die Zahl der Todesopfer nach einem mutmaßlich israelischen Luftangriff im Nordwesten Syriens ist nach Angaben von Aktivisten auf 16 angestiegen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass es sich bei den Opfern um Mitglieder proiranischer Milizen handelte. Es soll weitere Verletzte gegeben haben. Einige davon befinden sich der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle zufolge in kritischem Zustand. Bei dem Angriff in der Nacht zu Montag soll unter anderem ein Waffenlager nördlich von Aleppo getroffen worden sein, hieß es weiter.

Syrische Staatsmedien hatten zuvor berichtet, dass die Gegend um Aleppo in der Nacht aus der Luft angegriffen worden sei. Dabei habe es Tote und Sachschäden gegeben. Das israelische Militär äußerte sich nicht.

Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele im benachbarten Syrien. Der jüdische Staat will mit den Angriffen verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in dem Land ausweiten. Der Iran ist einer der wichtigsten Verbündeten Syriens. Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen haben die israelischen Angriffe, die von Israel meist nicht offiziell bestätigt werden, zugenommen.

11.04 Uhr: Raketenalarm in Eilat - Geschoss abgefangen

Israels Raketenabwehr hat am Montag nach Militärangaben eine Boden-Boden-Rakete abgefangen, die vom Roten Meer aus in Richtung der israelischen Hafenstadt Eilat abgefeuert worden war. In Eilat habe es Raketenalarm gegeben, teilte die Armee mit. Es gebe jedoch keine Berichte über Opfer.

Die Zeitung "Times of Israel", schrieb, man gehe von einem neuen Angriff der mit dem Iran und der Hisbollah im Libanon verbündeten jemenitischen Huthi-Miliz aus. Diese greift seit Monaten Handelsschiffe im Roten Meer. Außerdem feuert sie immer wieder Raketen auf Israel ab. Die Huthi wollen so nach eigenen Angaben ein Ende der israelischen Militäroperation im Gazastreifen erzwingen.

10.48 Uhr: Leiche von Deutsch-Israeli acht Monate nach Massaker identifiziert

Acht Monate nach dem Hamas-Massaker sind die sterblichen Überreste eines 35-jährigen Deutsch-Israelis identifiziert worden. Die israelische Armee teilte mit, die Leiche des Sanitäters sei in dem Kibbuz Nir Oz gefunden worden. Seine Identität sei mit Hilfe forensischer und anthropologischer Experten bestätigt worden. Bisher war davon ausgegangen worden, dass der Mann im Gazastreifen als Geisel festgehalten wird. Nach Angaben der jüdischen Organisation European Jewish Association war der 35-Jährige auch deutscher Staatsbürger - ebenso wie seine in den Gazastreifen entführte Schwester.

Der Sanitäter hatte am 7. Oktober seine schwangere Ehefrau und drei Kinder im Schutzraum ihres Hauses in Nir Oz zurückgelassen, um Verletzten zu helfen. Der Kibbuz war einer der besonders schwer betroffenen Orte. Terroristen der islamistischen Hamas und anderer Gruppen hatten am 7. Oktober ein beispielloses Massaker im israelischen Grenzgebiet verübt. Viele der Leichen waren in einem solchen Zustand, dass ihre Identifikation sehr lange dauerte. Das Massaker war Auslöser des Gaza-Kriegs.

09.40 Uhr: Irans Religionsführer lobt erneut Kampf gegen Israel

Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei hat den Krieg islamistischer Gruppen gegen Israel erneut gelobt. "Eine Armee, die für sich beansprucht, eine der stärksten der Welt zu sein, hat in ihrem eigenen Land versagt", sagte das Staatsoberhaupt vor Tausenden Anhängern. Der Gaza-Krieg habe das "zionistische Regime auf einen Weg gebracht, der nur in Verfall und Zerstörung enden wird", sagte der Religionsführer weiter. Chamenei hielt die Rede anlässlich des 35. Todestags von Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini in dessen Mausoleum im Süden der Hauptstadt Teheran.

Auslöser des Gaza-Krieges war der Terrorüberfall der islamistischen Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel, bei dem 1.200 Menschen ermordet und 250 entführt worden waren.

07.50 Uhr: Staatsmedien - Tote bei israelischen Angriffen nahe Aleppo

Bei israelischen Luftangriffen rund um die syrische Stadt Aleppo sollen Berichten von Staatsmedien zufolge mehrere Menschen getötet worden sein. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana nannte keine konkrete Opferzahl, berichtete aber, die Angriffe hätten sich früh am Montag um den südöstlichen Stadtrand herum ereignet. "Die Aggression führte zu einer Reihe von Märtyrern und einigen Sachschäden", hieß es. Israel äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen und erkennt Angriffe in Syrien generell selten an.

Syrien und Israel sind seit der israelischen Staatsgründung im Jahr 1948 verfeindet. Der syrische Präsident Baschar al-Assad ist im langen syrischen Bürgerkrieg vom Iran unterstützt worden. Israel hat in dem Land wiederholt iranische Positionen und Ausrüstung angegriffen.

07.30 Uhr: Malediven wollen Israelis die Einreise verbieten

Die Regierung des Urlaubsparadieses Malediven will als Reaktion auf den Krieg in Gaza israelischen Staatsbürgern die Einreise verbieten. Entsprechende Gesetze sollen angepasst werden, teilte das Büro von Präsident Mohamed Muizzu in der Hauptstadt Malé mit. Er sei damit einer entsprechenden Empfehlung des Kabinetts gefolgt. Das Verbot solle so schnell wie möglich in Kraft treten, sagte Innenminister Ali Ihusaan Reportern.

Das israelische Außenministerium empfahl seinen Staatsbürgern daraufhin, nicht mehr auf die für ihre Luxushotels, die weißen Strände, türkisblaues Wasser und Korallen bekannte Inselgruppe zu reisen. Falls sie bereits dort seien, sollten sie demnach erwägen, das Land zu verlassen.

07.14 Uhr: Krankenhäuser - 19 Tote bei isralischen Angriffen im Gazastreifen

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Krankenhausangaben in der Nacht zu Montag mindestens 19 Menschen getötet worden. Das Europäische Krankenhaus erklärte, allein bei einem Angriff auf ein Haus östlich von Chan Junis im Süden des Gazastreifens seien zehn Menschen getötet und mehrere weitere verletzt wurden. Bei einem Angriff auf ein Haus in der Flüchtlingssiedlung Bureidsch weiter nördlich gab es nach Angaben des Al-Aksa-Märtyrer-Krankenhauses sechs Tote.

Luftangriffe und Artilleriebeschuss wurden auch aus der Stadt Gaza im Norden des Palästinensergebiets sowie aus Rafah an der südlichen Grenze zu Ägypten gemeldet.

06.04 Uhr: Blinken lobt Israels Waffenruhe-Vorschlag

US-Außenminister Antony Blinken hat in einem Telefonat mit hochrangigen israelischen Regierungsvertretern über den israelischen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen gesprochen. Blinken habe mit Verteidigungsminister Joav Gallant und Kriegskabinettsmitglied Benny Gantz telefoniert, um das israelische Angebot zu besprechen, erklärte das US-Außenministerium. In den Gesprächen habe Blinken Israel für den Vorschlag "gelobt" und betont, dass die radikalislamische Hamas "den Deal unverzüglich annehmen" sollte.

US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag gesagt, dass Israel in den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln ein neues "umfassendes" Abkommen vorgeschlagen habe. Er sprach von einem "Fahrplan für eine dauerhafte Waffenruhe und die Freilassung aller Geiseln".