Landkreise: Riesbahn soll schneller werden

Ganz oben auf der Agenda für eine verbesserte Riesbahn stehen Baumaßnahmen: Auf bayerischer Seite wollen die Landkreise beispielsweise den Streckenabschnitt zwischen Nördlingen und Möttingen ertüchtigen und dadurch deutlich schneller machen. Im Ostalbkreis soll der Bahnhof Lauchheim so umgebaut werden, dass Züge künftig wieder einander ausweichen können.

Ohne Umsteigen von Donauwörth nach Stuttgart

Längerfristig soll es möglich werden, von Donauwörth nach Stuttgart zu fahren, ohne umzusteigen. Beim Riesbahn-Gipfel in Bopfingen haben an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle (CSU) und sein Amtskollege aus dem Ostalbkreis, Joachim Bläse (CDU), gemeinsame Arbeitsgruppen und regelmäßige Zusammenkünfte beschlossen.

"Zuverlässige Reiseketten"

An dem Treffen nahmen auch Bundes- und Landtagsabgeordnete aus beiden Bundesländern sowie Vertreter der Verkehrsministerien aus Bayern und Baden-Württemberg teil. Im Vorfeld hatte der Nördlinger Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange (CSU) "zuverlässige, schnelle und umstiegsfreie Reiseketten" als Ziel gefordert.

Neuer Hauptbahnhof in Stuttgart als Chance?

Die Riesbahn ist die Verbindung zwischen Donauwörth über Nördlingen nach Aalen in Baden-Württemberg. Vor dem Hintergrund der Inbetriebnahme des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs erhoffen sich Politiker aus der Region eine bessere Bahnverbindung nach Stuttgart. Wer aus Nordschwaben nach Stuttgart will, muss nämlich bisher in Aalen umsteigen.