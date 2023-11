Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Steht das Modular-Festival auf der Kippe?

Das Augsburger Modular-Festival ist eines der bekanntesten in Bayern. Im Mai haben 30.000 Musikfans in Augsburg drei Tage lang gefeiert. Nun hat der Veranstalter angekündigt, das Festival verkleinern zu wollen. Das stößt in der Szene auf Kritik.