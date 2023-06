Wenn im Regionalzug das Deutschlandticket doch nicht gilt

Der RE 32 fährt täglich um 16:16 Uhr von Ulm nach Oberstdorf im Allgäu. Der Zug ist meist gut ausgelastet, als Intercity kommt er aus dem Rhein-Main-Gebiet und fährt von dort direkt in die beliebte Tourismusregion im Oberallgäu. Um im Rahmen des sogenannten Allgäu-Taktes einen stündlichen Nahverkehrszug auf dem Streckenabschnitt von Ulm nach Kempten anbieten zu können, fährt der Intercity ab Ulm als Regionalexpress weiter gen Süden.

Ungewollt Schwarzfahrer mit dem Deutschlandticket

Immer wieder kommt es aber vor, dass Fahrgäste, die in Ulm mit dem Deutschlandticket zusteigen, ungewollt zu Schwarzfahrern werden. Denn das Nahverkehrsticket für 49 Euro pro Monat gilt nicht in allen Nahverkehrszügen; unter anderem nicht in solchen, die von der DB Fernverkehr AG betrieben werden, wie der RE 32 von Ulm nach Oberstdorf. Zwar weist die Bahn in ihrer Online-Reiseauskunft darauf hin. Allerdings muss man dafür erst die "Details" der Verbindung öffnen, dann noch mit einem weiteren Klick die "weiteren Informationen" bis der Hinweis erscheint: "Deutschland-Ticket nicht gültig".

Hinweise im Kleingedruckten

In den "Häufig gestellten Fragen" auf der Info-Website zum Deutschlandticket findet sich ebenfalls der Hinweis, dass "das Deutschland-Ticket grundsätzlich nicht in Zügen, die durch die DB Fernverkehr AG oder anderer Fernverkehrsanbieter wie z.B. FlixTrain betrieben werden (z.B. IC, EC, ICE, aber auch RE der DB Fernverkehr AG), gültig ist". "Grundsätzlich" bedeutet hier, dass es auch in diesem Fall Ausnahmen gibt: Etwa der RE 24 auf der Verbindung Freilassing – Berchtesgaden in Oberbayern ist ebenfalls ein Regionalexpress der DB Fernverkehr und in diesem Zug gilt das Deutschlandticket.

BEG plant und finanziert den Schienenpersonennahverkehr

Hier "konnte bereits eine Einigung mit dem Aufgabenträger erreicht werden", heißt es zur Begründung von der Deutschen Bahn auf Anfrage. Der Aufgabenträger ist die Bayerische Eisenbahngesellschaft BEG, die im Freistaat Bayern den Schienenpersonennahverkehr plant, finanziert und kontrolliert. "Über Ausnahmen auf bestimmten Streckenabschnitten befindet sich DB Fernverkehr aktuell in Gesprächen mit Ländern und Aufgabenträgern", heißt es auf der Infowebsite zum Deutschlandticket. Ob derartige Gespräche derzeit auch zum RE 32 von Ulm nach Oberstdorf laufen, wollte eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren.

Keine Einigung über "finanziellen Ausgleich"

Aber: Die Anerkennung des Deutschlandtickets in Fernverkehrszügen mit Nahverkehrsfreigaben könne nur dann erfolgen, wenn die DB Fernverkehr "und der jeweilige Vertragspartner", also in diesem Fall die BEG, "eine Regelung für den finanziellen Ausgleich einer Anerkennung treffen konnten". Die BEG hat auf eine entsprechende Anfrage des BR geantwortet, ein solcher finanzieller Ausgleich "durch den Ausgleichsmechanismus, der für den Nahverkehr vorgesehen ist", sei nicht möglich, da es sich um eine Fernverkehrsleistung handele, welche die BEG "nicht als Nahverkehrsleistung bestellt" habe und die zudem von der DB Fernverkehr eigenwirtschaftlich betrieben werde. Der Sachverhalt mit dem RE 24 in Freilassing sei ein anderer, da man diese Verbindung "über den Verkehrsvertrag Linienstern Mühldorf als Nahverkehrsleistung" bestellt habe.

"Keine zentrale Ansage vom Band"

Für die Fahrgäste sei die Situation jedenfalls mitunter verwirrend, kritisiert die Regionalgruppe Allgäu des Fahrgastverbands Pro Bahn auf Anfrage. Man könne die Kunden auch besser informieren. Etwa beim Eurocity von München über Memmingen und Lindau nach Zürich gebe es bereits am Bahnsteig in München entsprechende Durchsagen, dass das Deutschlandticket in dem Zug nicht gilt, schon bevor der Zug losfahre. Beim RE 32 gibt es die Hinweise vor allem versteckt im Kleingedruckten im Online-Fahrplan. Zusätzlich "kommt es durchaus vor", dass das Personal im Zug eine Durchsage mache, es gebe aber "keine zentrale Ansage vom Band", so eine Bahn-Sprecherin.

Fahrgastverband schlägt Anpassung der Bahn-App vor

Dirk Kipper-Gobain, Sprecher der Regionalgruppe Allgäu beim Fahrgastverband Pro Bahn, schlägt eine Lösung vor: Neben der Filtermöglichkeit "nur Nahverkehr" bei der Verbindungssuche in der DB-Onlinereiseauskunft oder in der "DB Navigator"-App könnte man als zusätzliche Auswahlmöglichkeit "nur mit Deutschlandticket" anbieten.