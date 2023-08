Konflikt um Kirchenreform: Wackersdorfer Pfarrer kündigt

Für einen Paukenschlag hat am Wochenende der Pfarrer von Wackersdorf im Landkreis Schwandorf, Christoph Melzl, gesorgt. Am Ende der Gottesdienste am Samstag und Sonntag in Wackersdorf teilte der 44-Jährige mit, dass er ab dem 1. September aus dem Kirchendienst ausscheidet und bei einem Bildungsträger als Sozialarbeiter tätig sein wird.

Pfarrgemeinderat überrascht und traurig

Für BR24 war Melzl am Montag nicht erreichbar. Das Pfarrbüro ist besetzt, verweist aber darauf, dass Pfarrer Melzl bis 31. August in Urlaub ist. Melzls Vertreter, der aus Indien stammende Vinzentiner-Pater Robin Joseph Kuzhivelil, bestätigte auf Anfrage die Entwicklungen. Mitglieder von Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat zeigten sich heute auf Anfrage überrascht und traurig.