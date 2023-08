Klinik schließt wegen Missständen: Für Lenggries "schon heftig"

Nachdem das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen die Schließung der geriatrischen Fachklinik Lenggries wegen mutmaßlicher Pflegemissstände angeordnet hat, läuft bereits die Verlegung der Patienten.

Reha-Fachklinik Lenggries: Sofortiger Aufnahmestopp

Das Landratsamt hatte einen sofortigen Aufnahmestopp sowie die Schließung zum 31. August angeordnet, nachdem es Beschwerden über die Zustände in der Klinik gegeben hatte. Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) sagte dem BR am Dienstagnachmittag, es habe vermehrt Beschwerden über die Zustände in der Klinik gegeben. Als private Klinik habe der Betreiber Auflagen zu erfüllen: "Die Auflagen sind nachhaltig nicht erfüllt worden, deswegen die Schließung. Von dem, was ich zu Gesicht bekommen habe, auch bei Begehungen, war es unabdingbar. Auch im Sinne der Patienten."

Schließung nach falschen Insulingaben

Wiederholte pflegerische Mängel, falsche Insulingaben und Unstimmigkeiten im Dienstplan wurden laut einer Sprecherin des Landratsamtes Bad Tölz-Wolfratshausen bei unangemeldeten Kontrollen und bei Sichtung von Unterlagen festgestellt. Die Klinik war bislang auf Anfrage des BR nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Nach Angaben des Landratsamtes wurden bereits mehrere Patienten in andere Kliniken verlegt. Die Klinik hat, so das Landratsamt, insgesamt 60 Betten. Wie viele Patienten sich noch in der Klinik befinden, sei nicht bekannt.

Kassen empfehlen Patienten, Einrichtung zu wechseln

Die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern (ARGE) schreibt in einer Stellungnahme: "Die Kassen haben bereits damit begonnen, ihren dort behandelten Versicherten zu empfehlen, die Einrichtung zu wechseln. Dazu haben die Krankenkassen ihre Unterstützung zugesagt und machen konkrete Verlegungsangebote. Hinsichtlich der Reha-Einrichtung beraten die Kassen über das weitere Vorgehen."

Ein Patient der Klinik sagte dem BR am Dienstagvormittag, er könne "nichts Negatives" sagen. "Es ist natürlich nicht die beste Stimmung, die Leute sind alle ein bisschen traurig, die Angestellten." Eine Anwohnerin aus Lenggries beschreibt die Schließung als "Schock". Sie sagte dem BR: "Das ist für den Ort schon heftig."

Kripo ermittelt gegen drei Mitarbeiter der Klinik

Die Kripo Weilheim ermittelt nach Angaben der Polizei gegen drei leitende Mitarbeiter der Fachklinik wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung aufgrund pflegerischer Missstände. Auf richterliche Anordnung war die Klinik am 28. Juni durchsucht worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft München II beschränken sich die Ermittlungen derzeit nur auf die Klinik in Lenggries. Das Unternehmen betreibt weitere Kliniken in Bayern, darunter eine Reha-Klinik im Landkreis Rosenheim. Die Ermittlungen der Polizei gegen die Betreiber dauern derweil an, es seien umfangreiche Unterlagen sichergestellt worden, die ausgewertet werden müssten.