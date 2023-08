Mit Tempo 180: Mutter verursacht mit Kindern im Auto Unfall

Ihre Kinder waren mit im Auto, als eine Frau Anfang Mai einen Unfall verursachte. Verletzt wurde dabei niemand. Doch die enorme Geschwindigkeit, mit der sie unterwegs war, wurde jetzt durch ein Gutachten nachträglich ermittelt und heute von der Polizei bekannt gegeben.

Mutter im Tunnel von Fahrbahn abgekommen

Die 38-Jährige fuhr, so die Polizei, mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf dem Mittleren Ring. Im Trappentreutunnel habe sie dann die Kontrolle über das Auto verloren und schrammte über rund 160 Meter an Randstein und Leitplanke entlang. Die Frau und ihre beiden drei und acht Jahre alten Kinder an Bord blieben dabei unverletzt.

Unfall mit Kindern im Auto: Drei Monate Fahrverbot

Durch Videoaufnahmen wurde die zum Unfallzeitpunkt gefahrene Geschwindigkeit errechnet, das Ergebnis: 180 Kilometer pro Stunde. Warum die Münchnerin derart schnell unterwegs war, ist nicht bekannt. Ein Bußgeld und drei Monate Fahrverbot kommen auf sie zu. Weil sie ihre Kinder in Lebensgefahr gebracht hatte, wurde auch das Jugendamt eingeschaltet.