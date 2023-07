Artikel mit Audio-Inhalten

> Bundespolizistin als Geburtshelferin: Baby an Grenze geboren

Bundespolizistin als Geburtshelferin: Baby an Grenze geboren

Es war eine Geburt an einem ungewöhnlichen Ort. In der Nacht zum Samstag hat eine Frau am Grenzübergang Marktschellenberg ein Kind geboren. Weil die Zeit, um in die Klinik zu gelangen, zu knapp war, musste eine Bundespolizistin bei der Geburt helfen.