Klimaaktivisten protestieren in Regensburg und München

Mit dieser neuen Art des Protests wolle man auf Menschen zugehen, denen die Protestform des unangekündigten Anklebens auf Straßen zu radikal sei. Das erklärte Simon Lachner (26), Sprecher der "Letzten Generation", dem BR-Studio Regensburg am Rande der Demo.

Ungehorsame Versammlungen in ganz Deutschland

"Wir haben beschlossen, in ganz Deutschland mit ungehorsamen Versammlungen weiterzumachen, um nochmal alle Leute einzuladen, die davor gesagt haben: ‚Kleben, das ist nichts für mich, aber vielleicht hier bei so einer Art der Demo – da kann ich dabei sein‘“. Die Demonstrierenden forderten den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier auf, sich hinter die Erklärung der "Letzten Generation" zu stellen, in der es um "die Klimakatastrophe, die unhaltbare soziale Ungleichheit und die Gefährdung unserer Demokratie" gehe.

Unangemeldete Radl-Demo in München

In München kamen laut Polizei an die 80 Menschen für mehr Klimaschutz zusammen. Laut Polizei trafen sie sich unangemeldet am Odeonsplatz und radelten gemeinsam zum Gärtnerplatz, um sich dort am Mittag einer - angemeldeten - Kundgebung für den Klimaschutz von "Parents for Future“ anzuschließen. Wie ein Polizeisprecher sagte, steht eine Anzeige im Raum wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, da das Treffen auf dem Odeonsplatz nicht angemeldet gewesen war. Nach Angaben eines Aktivisten von "Letzter Generation" seien am Gärtnerplatz vier oder fünf Teilnehmer der Fahrradgruppe von der Polizei des Platzes verwiesen worden.

Klimaschutz als Forderung

Die "Letzte Generation" fordert massiven Klimaschutz, darunter den Verzicht auf Kohle, Öl und Gas. Seit Anfang 2022 organisiert die Gruppe Straßenblockaden. Lange verfolgte sie die Taktik, dass sich einzelne Aktivisten auf der Straße festkleben. Das hat sie nach eigenen Angaben aufgegeben und setzt nun darauf, dass viele Menschen teilnehmen und auf diese Weise eine Blockade zustande kommt. Die "Letzte Generation" hatte ihre Proteste in zehn deutschen Städten angekündigt – sogenannte ungehorsame Versammlungen etwa in Berlin, Bremen, Köln, Leipzig, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und auf Rügen.