Neue Strategie: "Letzte Generation" verzichtet auf Klebeaktionen

Neue Protestformen: Was plant die "Letzte Generation"?

Außerdem wolle man "die Verantwortlichen für die Klimazerstörung in Zukunft verstärkt direkt konfrontieren" und dazu Entscheidungsträger, etwa aus der Politik, "öffentlich und vor laufenden Kameras zur Rede stellen", hieß es weiter. "Zum anderen werden wir verstärkt Orte der fossilen Zerstörung für unseren Protest aufsuchen, so wie es in der Vergangenheit schon bei Protesten an Öl-Pipelines, Flughäfen oder dem Betriebsgelände von RWE der Fall war."

Als weitere Strategie nennt die Gruppe einen Appell an Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier: "Wir werden ihn auffordern, öffentlich und ehrlich über die Klimazerstörung und das notwendige Umsteuern zu sprechen." Die Details dieses Appells sollen in den kommenden Monaten in Form eines Briefes ausgearbeitet werden.

"Letzte Generation" im Schatten anderer Prostete

Am 24. Januar 2022 hatte die Gruppe ihre Straßenblockaden für eine radikale Klimawende begonnen. Dazu kamen Proteste in Museen, Stadien, Ministerien. 550 Aktionen zählte allein die Polizei Berlin im vergangenen Jahr, die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt führte inzwischen 3.700 Verfahren. Viele Betroffene empörten sich über die Aktivisten und Aktivistinnen. Selbst aus den Reihen der Grünen verlautete Kritik, das Vorgehen sei kontraproduktiv.

Doch seit einiger Zeit ist es merklich stiller um die "Letzte Generation". Sie steht im Schatten der lautstarken Bauernproteste und nun auch der großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Ihre nächste geplante "Massenblockade" am 3. Februar sagte sie zugunsten einer Aktion gegen Rechtsextremismus ab.

Mit Informationen von dpa und AFP