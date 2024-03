Russische Spionage: Deutschland Ziel Nummer eins!?

Das Interesse Russlands an erfolgreichen Spionageoperationen in Deutschland ist kein Zufall. Für Peter Neumann, Professor of Security Studies am King's College in London, ist Deutschland aus russischer Perspektive strategisch besonders relevant, denn: "Deutschland ist ein wichtiges Land in Europa. Deutschland ist ein wichtiges Land in der Nato. Wenn Deutschland kippt, dann kippt die gemeinsame Front des Westens. Und genau das versucht Russland."

Spionage ist hierbei, neben der Verbreitung von Falsch-Informationen, ein Mittel der hybriden Kriegsführung, auf die Russland laut Experten setzt: "Bei Nachrichtendiensten ist immer Krieg. Der Nachrichtendienst-Krieg ist eine Normalität, er findet stets und jeden Tag immer statt", fasst auch Helmut Müller-Enbergs, Geheimdienst-Forscher und ehemaliger Leiter der Spionageabwehr beim Verfassungsschutz in Berlin, zusammen.

Das Ziel der hybriden Kriegsführung Russlands und russischer Spione in Deutschland sei die Polarisierung und Destabilisierung Deutschlands, so Neumann.

Russlands Hybride Kriegsführung: Spionage und Desinformation

Der Abhörskandal bei der deutschen Luftwaffe um potenzielle Lieferungen von Taurus-Marschflugkörpern aus Deutschland an die Ukraine ist dabei das wohl jüngste bekannte Beispiel russischer Spionage in Deutschland: Ein Mitschnitt des Gesprächs unter deutschen Offizieren wurde von russischen Propaganda-Kanälen veröffentlicht.

Wenngleich die aktuelle Abhöraffäre offenbar auf einen individuellen Anwendungsfehler zurückzugehen scheint – mindestens ein Teilnehmer des Gesprächs wählte sich über einen unsicheren Kanal ein – stellt sich die Frage: Wie ist es um Deutschlands Spionageabwehr bestellt?

Deutschland ist im Visier russischer Spionage

Dass gerade Deutschland im Fokus russischer Spionageaktivitäten ist, überrascht auch den ehemaligen Leiter der Spionageabwehr beim Verfassungsschutz in Berlin, Helmut Müller-Enbergs nicht. Sowjetische und russische Geheimdienste haben in Deutschland einen historisch gewachsenen Standortvorteil, analysiert Müller-Enbergs im neuen Video von "Possoch klärt": "Bis 1994 gehörten ihnen relativ viele Landstriche auf deutschem Terrain, wo sie in aller Ruhe ihre Perspektive und Zukunft vorbereiten konnten."

Im Video: Russische Spionage – Deutschland Ziel Nummer eins!? Possoch klärt!