Kein Abschluss, keine Ausbildung – was Jugendlichen hilft

Bildungschancen von Faktoren wie Herkunft abhängig

Viele der Schülerinnen und Schüler in der 10a sprechen – so wie Serkan Engin früher – zuhause eine andere Sprache. Laut Statistik haben in Bayern gut 44 Prozent der Kinder an Mittelschulen Migrationshintergrund. An Gymnasien sind es nur rund 15 Prozent. Forscher kritisieren seit langem, dass die Bildungschancen von Kindern stark von Faktoren wie Herkunft, Bildung und Einkommen der Eltern abhängig sind. Die Pisa-Studie habe erneut gezeigt, dass die Entkopplung von der Bildungsherkunft der Eltern nicht gelinge, sagt Susan Seeber, Professorin für Wirtschaftspädagogik an der Universität Göttingen. "Wir haben nicht ein Migrationsproblem, sondern wir haben ein Förderproblem von bildungsferneren Kindern und Jugendlichen."

Über Praktikum zum Job?

Für Schüler mit eher schlechten Noten ist es oft schwierig, einen Ausbildungsplatz zu finden. "Jade"-Mitarbeiterin Muscolino freut sich deshalb, dass sie einen ihrer Schüler für ein freiwilliges Praktikum an Daimler Truck in Garching-Hochbrück bei München vermitteln konnte. Nun kommt es darauf an, wie sich der Jugendliche im Betrieb macht. Doch der Schüler meldet sich am Morgen krank. Kurzfristige Absagen kämen häufiger als früher vor, sagt Teammeister Stefan Kratzl von Daimler Truck. "Man sagt eher mal schneller ab, man ist eher krank. Es tut schneller was weh, das ist heutzutage schon deutlich mehr."

Chance für lernschwächere Schüler

Natürlich möchte das Unternehmen Schüler mit guten Abschlussnoten gewinnen, aber wenn die Motivation stimmt und die Bewerber handwerklich geschickt sind, bekommen auch schwächere Schüler eine Chance – und wenn nötig, auch Nachhilfeunterricht. In der riesigen Werkhalle wird geschraubt und gehämmert. Der 20-jährige Münchner Robin schreibt in Kürze seine Abschlussprüfung als Kfz-Mechatroniker. Der ehemalige Realschüler hörte in der 9. Klasse auf. "Ich tue mir in der Theorie nicht so leicht, aber dafür würde ich sagen, dass ich praktisch ganz versiert bin", sagt Robin. Sein Chef nickt: "Ja, da ist er super."

Viele Angebote, aber zu wenige Personal

Der Schüler, der nicht aufgetaucht ist, hat seine Chance verspielt. Robin hat seinen Abschluss geschafft und arbeitet nun als Geselle. Jens hat ein Praktikum bei der Mahag ergattert – und auch eine Lehrstelle. Auch seine Mitschülerin Samira machte bei einem Praktikum einen so guten Eindruck, dass sie ein Angebot für eine Ausbildung als medizinische Fachangestellte erhalten hat. Lehrerinnen, "Jade"-Mitarbeiter, Schulsozialarbeiter, Nachhilfelehrerinnen, Berufsberater, berufsbezogene Projekte – es gibt viel Unterstützung für Jugendliche, die zusätzliche Hilfe brauchen.

Auch Michael Hopp, Lehrer der 10a, findet, dass es sehr gute Angebote gibt, aber: "Es fehlt an Personal. Ganz klar, da braucht man nicht reden. Die Klassen müssten kleiner werden", betont er. Außerdem bräuchte es aus seiner Sicht mehr Förderung für Kinder, die Probleme in Deutsch haben. Aber: "Förderlehrer fehlen halt ohne Ende und eben auch reguläres Lehrpersonal."