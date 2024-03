Cannabis-Freigabe: Lauterbach drängt, doch Bayern warnt

Der Hintergrund: Bereits verhängte Haft- oder Geldstrafen wegen Cannabis-Delikten, die nach dem Gesetz in Zukunft nicht mehr strafbar sind, sollen beim Inkrafttreten erlassen beziehungsweise eingetragene Verurteilungen aus dem Bundeszentralregister gelöscht werden. Erwartet wird, dass Tausende komplexe Fälle einzeln überprüft werden müssen; das Bundesgesundheitsministerium schätzt die Zahl bundesweit auf maximal 7.500, die Länder gehen von weitaus höheren Zahlen aus.

Gerlach nennt Lauterbachs Haltung "völlig unvernünftig"

Allen voran CSU und Bayerische Staatsregierung stellen sich beim Thema Cannabis-Legalisierung gegen die Pläne der Ampelkoalition, führen dabei neben dem befürchteten Mehraufwand für die Justiz medizinisch-gesundheitliche Gründe an, wollen das neue Gesetz streng auslegen; erst in dieser Woche hat das schwarz-orange Kabinett in München scharfe Anbau-Kontrollen beschlossen.

Auch die neuen Aussagen Lauterbachs stoßen im Freistaat auf Unverständnis: Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) nannte es in einer Mitteilung "fast schon bizarr" und "trotzig", wie Lauterbach alle Experten-Ratschläge in den Wind schlage. Zu seinen Kritikern zählten neben der Polizei und der Justiz auch Ärzte und Suchtforscher, seine Haltung sei "völlig unvernünftig". Denn niemand, so Gerlach, könne ernsthaft bestreiten, dass die geplante Legalisierung gefährliche Gesundheitsrisiken insbesondere für junge Menschen bedeute.

Bayern will "weiter Widerstand leisten"

Anders als der SPD-Politiker glaubt die CSU-Politikerin auch nicht daran, dass Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden entlastet würden. Vielmehr sei "von einem erheblichen zusätzlichen Vollzugs- und Kontrollaufwand auszugehen". Das zeige sich allein daran, dass sich die Zahl der vorgeschriebenen Bußgeldtatbestände mehr als verdoppelt – auf künftig 36. Gerlach sieht sich im Einklang mit dem Bundeskriminalamt. Dieses habe ebenfalls deutlich darauf hingewiesen, dass das Legalisierungs-Vorhaben keine Entlastung für die Polizei bringen werde.

Bayern werde auf jeden Fall weiter Widerstand leisten und sich am 22. März im Bundesrat für einen Vermittlungsausschuss einsetzen – mit dem Ziel, "das Gesetz vollständig zu stoppen". Gerlach will sich zudem nach eigenen Worten dafür einsetzen, dass sich die anderen Länder von Lauterbach "nicht beirren lassen und an ihrer Kritik an dem Cannabis-Gesetz festhalten".

Kommt der Vermittlungsausschuss ins Spiel?

Am 1. April soll die Droge hierzulande begrenzt für Erwachsene legalisiert werden. Erlaubt sein soll dann grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. In der eigenen Wohnung sollen drei lebende Cannabispflanzen und bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum straffrei sein. Kiffen im öffentlichen Raum soll unter anderem in Schulen, Sportstätten und in Sichtweite davon (100 Meter um den Eingangsbereich) verboten sein.