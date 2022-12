Landshuter Hochzeit 2023: Heiße Phase beginnt

Im Jahr 1475 wurde in Landshut eine prunkvolle Hochzeit gefeiert: Herzog Georg von Bayern-Landshut heiratete die Königstochter Hedwig von Polen. Rund 2.400 Menschen in originalgetreuen Kostümen spielen im kommenden Sommer die Hochzeit nach.

Viele neue Gesichter unter den Teilnehmern

Am 6. Januar beginnt die Vorstellungsphase. Sie erstreckt sich über mehrere Wochenenden. Insgesamt wird die Aufführung der "Landshuter Hochzeit 1475" von rund 2.400 Mitwirkenden gestaltet. Viele Rollen sind von festen Gruppen mit Spezial-Wissen besetzt, die auch zwischen den Hochzeiten üben – zum Beispiel die zahlreichen Musikgruppen, die Reiter, Gaukler oder Fechter. Die Corona-bedingte Verschiebung der Aufführung um zwei Jahre auf 2023 führte diesmal allerdings zu einem Generationenwechsel mit zusätzlich freiwerdenden Rollen. Für diese und insgesamt rund 850 freie Rollen, darunter zum Beispiel zahlreiche Kinder, Junker und Edeldamen, haben sich im Herbst rund 2.300 Vereinsmitglieder beworben.

Die Kriterien wie lange Haare müssen erfüllt sein

Die Bewerberinnen und Bewerber dürfen sich ab dem 6. Januar persönlich vorstellen. So hat jeder die Chance auf eine der begehrten Rollen. Zumindest, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen: Die Haarlänge, Wohnort in Stadt oder Landkreis Landshut und die Mitgliedschaft im Verein, das sind die zwingenden Voraussetzungen.

Die Vorfreude, so Stefan Härtl, 2. Vereinsvorsitzender und Vorsitzender des Besetzungsausschusses ist groß. Als Chef des Fundus ist er auch für die Vergabe der Gewänder verantwortlich: "Es ist immer wieder ein Highlight zu sehen, wie sehr unsere Bewerberinnen und Bewerber für die Hochzeit brennen. Gerne würden wir alle nehmen, aber unsere Aufgabe ist es, die Bewerber zu finden, die in unsere Kostüme passen. Dabei geht es nicht nur etwa um die Körpergröße. Von etlichen Würdenträgern der Landshuter Hochzeit sind Gemälde überliefert, so dass wir teilweise auch nach Ähnlichkeiten Ausschau halten."

Kartenvorverkauf startet online und vor Ort

Am 9. Januar beginnt dann der heiß ersehnte Kartenvorverkauf für die verschiedensten Veranstaltungen zur Landshuter Hochzeit sowohl online als auch direkt bei der Vorverkaufsstelle in der Tourist Information im Landshuter Rathaus. Anfang März werden dann die mit Spannung erwarteten Briefe mit den Zusagen verschickt.

Brautpaar wird am 10. März vorgestellt

Spannend wird es auch noch einmal am 10. März, wenn bekannt gegeben wird, wer diesmal in die Rollen von Braut Hedwig, des polnischen Königs Tochter, und von Bräutigam Herzog Georg schlüpfen wird. Für diese herausgehobenen Rollen kann man sich nicht bewerben. Beide werden ebenfalls aus der Schar der Bewerberinnen und Bewerber ausgesucht und mit einem "Antrag" durch den Vorstand überrascht.

💡 Das ist die Landshuter Hochzeit 1475:

Die Landshuter Hochzeit ist eines der größten Mittelalterfeste in Europa. Vom 30. Juni bis zum 23. Juli nächsten Jahres werden dazu wieder einige hunderttausend Menschen aus der ganzen Welt in Landshut erwartet. Das Mittelalterfest wird zur Erinnerung an die 1475 in Landshut gefeierte Heirat von Herzog Georg dem Reichen mit der polnischen Königstochter Hedwig gefeiert.