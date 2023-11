Münchner Karl-Valentin-Orden für Heißmann und Rassau

Der Karl-Valentin-Orden 2024 geht an die fränkischen Kabarettisten Volker Heißmann und Martin Rassau. Das hat heute die Münchner Gesellschaft Narrhalla bekannt gegeben. Und weil der fränkische Humor nicht unbedingt allen Oberbayern liegt, freuen sich die beiden Mundart-Komödianten besonders.

Bekannt vor allem als "Waltraud und Mariechen"

Frech, witzig und hintersinnig seien sie – und mit einer großen Portion Selbstironie, begründet der Münchner Faschingsverein Narrhalla die Nominierung. Sie gehörten zum Olymp des bayerischen Kabaretts und seien durch Liebe und Leidenschaft zur Fastnacht fester Bestandteil vieler Veranstaltungen in der närrischen Saison. Seit 40 Jahren stehen sie als Kabarettisten, Schauspieler und Sänger gemeinsam auf der Bühne, führen ein Theater – die Comödie – in Fürth. Bekannt sind die beiden Franken vor allem als das ungleiche Witwenpaar Waltraud und Mariechen.

"Große Ehre, von München einen Preis zu bekommen"

Für Volker Heißmann und Martin Rassau ist der Karl-Valentin-Orden eine große Ehre. "Wir sind, glaube ich, die ersten Komiker, die aus Franken kommen, die diesen Orden bekommen. (...) Bisher waren es nur Politiker, (die sind) zum Teil auch Komiker", scherzt Heißmann. Und Rassau meint: "Natürlich nehmen wir als Franken das an. Das ist eine große Ehre und eine große Freude, von München einen Preis zu bekommen."

"Karl Valentin hätte sich sehr gefreut"

Für Günther Grauer, Präsident der Münchner Gesellschaft Narrhalla, haben die beiden Franken den Preis absolut verdient: "Also, ich glaube, Karl Valentin hätte sich sehr gefreut über solche Sätze wie 'Das Leben ist kein Fleischsalat' oder 'Glück ist, wenn man Pech hat und es nicht merkt'". Das seien "valentineske Worte oder Sätze".

Der Karl-Valentin-Orden erinnert an den legendären Münchner Humoristen (1882-1948) und wird seit 1973 verliehen. Ordensträger sind unter anderem Loriot, Didi Hallervorden, Ministerpräsident Markus Söder, Hape Kerkeling, Senta Berger, Helmut Dietl, Michael "Bully" Herbig und Joseph Ratzinger.Volker Heißmann und Martin Rassau werden die 53. Preisträger. Am 20. Januar ist die offizielle Preisverleihung im Deutschen Theater in München.