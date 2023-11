Kitzinger Schlappmaulorden geht an Volker Heißmann

Die Kitzinger Karnevalsgesellschaft KiKaG verleiht ihren 38. Schlappmaulorden an den fränkischen Komiker und Kabarettisten Volker Heißmann. Das hat die KiKaG in einer Mitteilung bekannt gegeben. Mit dem Schlappmaulorden werden seit 1989 Personen geehrt, die "eine gar trefflich lockere Zunge haben und es verstehen, ein schlagkräftiges Wort zu führen".

Heißmann als "Meister der Parodie"

Volker Heißmann habe sich den Orden mit seinen "humorvollen und pointierten" Bühnenprogrammen verdient, "die das Publikum immer wieder zum Lachen bringen", so die Begründung der KiKaG. Der Fürther Kabarettist sei ein "Meister der Parodie und der Verwandlungskunst". Er schlüpfe in die verschiedensten Rollen, nehme kein Blatt vor den Mund und spare nicht an Seitenhieben auf Politik, Gesellschaft und Kultur. Volker Heißmann sei ein "echter Schlappmaulordensträger", der die Tradition des fränkischen Fastnachtshumors hochhalte und weiterentwickele.

Bekannt ist Volker Heißmann unter anderem für seine "Waltraud und Mariechen"-Auftritte zusammen mit Martin Rassau, als die sie auch jedes Jahr bei der Kultsendung Fastnacht in Franken in Veitshöchheim auftreten. Mit Rassau und weiteren Kollegen eröffnete Heißmann 1998 die Comödie Fürth.

Verleihung des Schlappmaulordens am Rosenmontag

Der Schlappmaulorden soll dem Komiker und Kabarettisten am Rosenmontag, den 12. Februar 2024, bei der KiKaG-Prunksitzung in Kitzingen verliehen werden. Die Laudatio hält traditionell der vorherige Preisträger oder die vorherige Preisträgerin. Dieses Mal ist das Luise Kinseher. Ihr war der 37. Schlappmaulorden im Februar 2023 überreicht worden.

Volker Heißmann reiht sich mit der Auszeichnung in eine lange Reihe ranghoher Politiker und Personen öffentlichen Lebens ein: Mit dem Orden wurden bereits unter anderem Markus Söder, Helmut Kohl, Günther Beckstein, Barbara Stamm sowie Hubert Aiwanger geehrt.