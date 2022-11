"Eine Ehre": Volker Heißmann Präsident der SpVgg Greuther Fürth

Mit seinen Auftritten auf der Bühne, etwa als Teil des Duos "Waltraud und Mariechen" mit seinem Kompagnon Martin Rassau, bringt er die Menschen zum Lachen – seine neue Aufgabe ist ihm aber ernst: Der Komödiant Volker Heißmann ist der neue Präsident des Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Auf der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend wurde der bisherige Vize-Präsident auf den neuen Posten bestellt, teilt der Verein mit. Der bisherige Präsident, Fred Höfler, war nach dem Ende seiner turnusmäßigen Amtszeit nicht mehr zur Wahl angetreten.

Kleeblatt-Fan Volker Heißmann

Der Komödiant, Schauspieler und Theaterdirektor Volker Heißmann ist in Fürth geboren und seit jeher ein großer Fußballfan. Sein Herz schlägt vor allem für das Kleeblatt. Deshalb habe er Ja gesagt, als ihm das Amt angetragen wurde, sagte der 53-Jährige.

"Ich bin dem Verein schon mein ganzes Leben verbunden, deshalb ist mir diese Entscheidung der Gremien eine Herzensangelegenheit und Ehre." Volker Heißmann, neuer Präsident der SpVgg Greuther Fürth

Im Jahr 2018 hatte der Komödiant die Vizepräsidentschaft übernommen, nun wolle er "den Verein in meiner neuen Position noch mehr im Rahmen meiner Möglichkeiten unterstützen."

Heißmann gab Zusage in sportlicher Tiefphase

Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD), der zugleich Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats der SpVgg Greuther Fürth ist, freut sich über die Personalie Heißmann – laut Jung eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Kleeblattstadt. "Besonders bemerkenswert finde ich, dass Volker Heißmann die Zusage für die Übernahme des Präsidentenamts zu einem Zeitpunkt gegeben hat, wo die Spielvereinigung in einer sportlichen Tiefphase auf einem Abstiegsplatz saß", betonte Jung. "Das alles zeigt die Leidenschaft und Verbundenheit von Volker zu seinem Kleeblatt – in guten wie in herausfordernden Zeiten." Zugleich dankte Jung auch dem scheidenden Präsidenten Fred Höfler für seine Arbeit.

Auch finanziell läuft's bei Greuther Fürth

Bei der SpVgg Greuther Fürth lief es zuletzt sportlich immer besser – die Mannschaft holte unter dem neuen Trainer Alexander Zorniger zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen, konnte die Abstiegsränge verlassen und überwintert in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem zehnten Platz.

Aber auch wirtschaftlich läuft es rund. Wie der Verein mitteilt, hat er das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem klaren Plus abgeschlossen. Der Nettogewinn betrug im Jahr 2021/22 rund 5,3 Millionen Euro. Der Umsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahr von 23,8 Millionen Euro auf 49,1 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Das Eigenkapital habe sich gar auf 7,8 Millionen Euro verdreifacht.