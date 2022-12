Illegale Feuerwerkskörper: Bundespolizei warnt vor Gefahren

Zwischen Januar und Oktober griffen die Fahnder der Bundespolizei bei Stichpunktkontrollen bereits 201 Kilogramm auf. Erst am Zweiten Weihnachtsfeiertag stoppte die bayerische Polizei in Waldsassen den Kleintransporter von zwei Niederländern, die weitere 160 Kilogramm verbotene Pyrotechnik auf dem Asia-Markt in Eger gekauft hatten.

Käufer der illegalen Böller kommen aus ganz Europa

Die Feuerwerkskörper sind billig auf den so genannten Asiamärkten in Tschechien direkt an der Grenze zu erhalten. Allerdings sind sie nicht kontrolliert und können damit immense Schäden anrichten und schwere Verletzungen hervorrufen. Die Käufer der Pyrotechnik kommen aus ganz Europa und sind laut Bundespolizei in Waidhaus hauptsächlich zwischen 18 und 25 Jahre alt. So stoppten die Fahnder im Dezember z.B. drei Niederländer mit 80 Kilogramm Feuerwerkskörpern im Auto, einen Schweizer mit 45 Kilogramm und im November einen Rumänen mit ebenfalls 45 Kilogramm verbotener Pyrotechnik im Auto. Sichergestellt wurden die illegalen Feuerwerkskörper in Waldsassen und auf der A6 bei Waidhaus.

Auf Prüfzeichen achten

In Deutschland werden Feuerwerkskörper vom Bundesamt für Materialforschung und –prüfung (BAM) kontrolliert und zugelassen. Entsprechend trägt die Pyrotechnik, die es in Deutschland zu kaufen gibt, eine vierstellige Registriernummer, ein CE-Kennzeichen und eine Kategorisierung. Den Böllern, die meist in China hergestellt und dann an der tschechischen Grenze verkauft werden, fehlen diese Sicherheitshinweise und auch die Kontrolle. Sie beinhalten oftmals Sprengstoff in geringen Mengen und nicht das ungefährlichere Schwarzpulver. Sowohl die Intensität, als auch die Art und Weise des Abbrennens ähnele einem Glücksspiel, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Warnung vor schwersten Verletzungen

Auch bei korrekter Anwendung könne es zu schwersten bis lebensgefährlichen Verletzungen führen. Auch der Zoll warnt vor dem Kauf und dem Abbrennen von nicht kontrollierter Pyrotechnik. Es könnten Verbrennungen oder Verätzungen entstehen, oder Gliedmaßen oder das Augenlicht verloren werden, so der Leiter des Hauptzollamts Regensburg Rene Matschke. Auch die Lagerung und der Transport sind gefährlich, da nicht zugelassene Feuerwerkskörper empfindlich auf Reibung, statische Aufladung und Erschütterungen reagieren können.

Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz

Die Einfuhr dieser Böller aus Tschechien verstößt gegen das Sprengstoffgesetz und zieht nicht nur eine Strafanzeige nach sich, sondern auch die Kosten für die korrekte Lagerung, den Transport und auch die Vernichtung der illegalen Feuerwerkskörper durch die Polizei. Während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 ging die Zahl der Aufgriffe auch aufgrund der Grenzschließungen deutlich zurück. Nun steigt die Einfuhr der illegalen Knallkörper wieder an.