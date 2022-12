Umweltfreundliches Feuerwerk - geht das überhaupt?

Ohne ein Feuerwerk startet es sich schlecht ins neue Jahr, finden viele Deutsche. Die bunten Raketen lassen das alte Jahr fulminant in Schall und Rauch aufgehen - doch sie hinterlassen dabei eine dicke Feinstaub-Wolke. Das könnten wir uns in diesen Zeiten nicht mehr leisten, findet die deutsche Umwelthilfe (DUH) und fordert "ein für alle Mal" ein Böllerverbot zum Jahreswechsel. Der Verein verweist nicht nur auf die Luftverschmutzung, sondern auch auf tausende Tonnen Abfall, verschreckte Haustiere, Häuserbrände und Verletzungen bei Kindern und Erwachsenen.

Um es sowohl Feuerwerk-Fans als auch Klimaschützern Recht zu machen, müsste eine umweltfreundliche Alternative her, ein "grünes" Feuerwerk sozusagen. Magdalena Rusan von der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist eine der wenigen Chemikerinnen deutschlandweit, die dazu forscht. "Der Nachhaltigkeitsgedanke ist noch nicht so alt", sagt sie im Gespräch mit BR24. "Natürlich ist man dabei, zu nachhaltigem Feuerwerk zu forschen, aber so etwas dauert." Zehn bis 15 Jahre Forschung seien auf diesem Gebiet, das große Erfahrung erfordere, nicht viel.

Erster Schritt: Beim Verpackungsmüll sparen

Wer zur Nachhaltigkeit von Pyrotechnik forsche, müsse das Problem von allen Seiten betrachten, sagt Rusan: "Was im Feuerwerk drinnen steckt, was bei der Verbrennung rauskommt, aber auch, wie es verpackt und produziert wird." Eine umweltfreundliche Verpackung lasse sich vergleichsweise leicht realisieren - diesen Gedanken habe die Industrie bereits aufgegriffen und Alternativen geschaffen. So gibt es etwa Hersteller, die Plastik-Raketenspitzen oder Plastik-Zündschnurschutzhülsen durch biologisch abbaubare Materialien ersetzen.

"Unsere Branche ist sehr daran interessiert, Feuerwerk ab sofort so nachhaltig wie möglich zu produzieren", bestätigt der Geschäftsführer des Verbands der pyrotechnischen Industrie (VPI), Klaus Gotzen, im Gespräch mit BR24. "Deshalb versucht man, bestimmte Sachen aus den Produkten – sofern es sicherheitstechnisch möglich ist – rauszunehmen und, wo immer möglich, beim Feuerwerk und dessen Verpackung auf Plastik zu verzichten." Auch an lärmempfindliche Haustiere wird gedacht: Es gibt geräuscharmes Feuerwerk, das durch Farb- und Lichterspiele anstelle von Knalleffekten besticht.

Expertin: Feinstaub ist nicht das größte Problem

Spricht man Hersteller von Silvesterfeuerwerk auf die Feinstaubbelastung an, zeigen sie mit dem Finger gerne auf den Straßenverkehr. Dort werde ein Vielfaches an Feinstaub freigesetzt. "Es stimmt schon, beim Feinstaub ist es im Vergleich zum Autoverkehr natürlich eine geringere Menge, und man hat das auch nur einmal im Jahr, an Silvester", bestätigt Chemikerin Rusan.

Dennoch schade auch eine geringe Menge der Umwelt. Rusan sieht das so: "Meine Meinung: Warum nicht zu einem umweltfreundlicheren Feuerwerk forschen, das weniger Probleme verursachen würde?"