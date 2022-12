Feuerwerks-Verkauf wieder erlaubt: Branche hofft auf Erholung

Städte planen Böllerverbotszonen

Zwar sieht es in diesem Jahr nach einem Silvester wie zu Vor-Corona-Zeiten aus. Dennoch haben einige bayerische Städte Böllerverbotszonen angekündigt. In der Regensburger Altstadt dürfen beispielsweise keine Raketen gezündet werden. Auch die Stadt Passau untersagt das Abbrennen von Feuerwerk im Altstadtbereich, heißt es aus dem Rathaus auf BR24-Anfrage. Münchens Innenstadt soll ebenfalls böllerfrei in der Silvesternacht bleiben. Die Stadt Neumarkt in der Oberpfalz verzichtet auf Einschränkungen, so ein Sprecher auf BR24-Anfrage.

Die Bayerische Schlösserverwaltung untersagt an Silvester und Neujahr Feuerwerk rund um die bayerischen Schlösser, Burgen und Residenzen. Einige Schlossplätze werden wegen der Brandgefahr ganz gesperrt, sogar die Zufahrtswege, zum Beispiel zur Burg Trausnitz in Landshut und zur Burg Burghausen.

Böllerverbotszonen sind gerechtfertigt

Feuerwerks-Großhändler Koller hält Böllerverbotszonen für gerechtfertigt: "Wenn ich mir vorstelle, ich habe irgendwo einen großen Platz, wo sich vielleicht tausend Menschen aufhalten, und es werden dann Böller wild durch die Menschenmenge geworfen, dann ist die Gefahr einfach sehr groß, dass es dadurch Verletzungen geben kann." Ein generelles Verbot hält er jedoch nicht für sinnvoll. Zumal aus Kollers Sicht die größte Verletzungsgefahr vor allem von illegalen Feuerwerkskörpern ausgeht.

Zoll warnt vor Gefahren bei Silvesterfeuerwerk

Der Zoll rät daher besonders beim Kauf zur Vorsicht. Insbesondere in den Tagen vor Silvester würden Feuerwerkskörper unbekannter Herkunft oder mit mangelnder Verarbeitung angeboten und eingeführt. Feuerwerk ohne CE-Kennzeichen, das nicht in der EU zugelassen ist, ist nach dem Sprengstoffgesetz verboten und strafbar, so der Zoll.

Beschlagnahmtes, illegales Feuerwerk landet oft im Lager von Dieter Koller. Als Sachverständiger unterstützt er den Zoll bei der fachgerechten Entsorgung.